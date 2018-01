26. finał dla noworodków

14 stycznie 2018 r. po raz kolejny w Polsce i na całym świecie zagra orkiestra pod batutą Jurka Owsiaka. U nas też będziemy bawić się i pomagać. Zbiórki odbędą się w całym powiecie. Jakie atrakcje czekają na nas w tym roku?



Wołów

W tym roku będziemy bawić się w sali widowiskowej Wołowskiego Ośrodka Kultury. Impreza wystartuje o godz. 15.00. W programie znalazło się wiele atrakcji, m.in: występ grupy Krasnali z Przedszkola Chatka Puchatka w Wołowie czy występy uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Wołowie. W muzyczną podróż zabiorą nas takie zespoły jak: Tumblin` Flash – The Rolling Stone Tribute Band, Spinka Band oraz Marcus. Dodatkowo przygotowano stanowisko fundacji DKMS, licytacje, malowanie twarzy czy warkoczyki.

Brzeg Dolny

W chwili gdy piszemy ten artykuł Brzeg Dolny jeszcze nie opublikował oficjalnego plakatu ze szczegółowym planem imprezy. Z innego plakatu dowiedzieliśmy się tylko, że w tajemniczym Brzegu Dolnym czekają nas występy artystyczne, pokazy, licytacje, sklepik, stoiska handlowe i atrakcje dla dzieci. Tradycyjnie WOŚP wystartuje o godz. 15.00 w hali KHS Rokita.

Lubiąż

Mieszkańcy Lubiąża na tegorocznej orkiestrze będą mieli okazję zobaczyć występy dzieci z przedszkola, uczniów z sekcji gitary, wokalnej i tanecznej oraz prezentacje uczniów z Zespołu Szkół Publicznych i Specjalnych. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Gospel Rock i przyjaciele. Impreza odbędzie się w Domu Kultury, star przewidziano na godz. 16.45. W programie znalazły się również licytacje i światełko do nieba.

Wińsko

Niestety 8 stycznia o godz. 16.00, gdy kończymy składać ten numer gazety, Wińsko również nie opublikowało programu na tegoroczny WOŚP. Z facebook`a wiemy, że sztab Wińsko poszukiwał wolontariusz, jednak szczegółowych informacji nie ma też u nich na stronie.

Na co zbierają w tym roku?

Pieniądze będą zbierane na wyrównanie szans w leczeniu noworodków, wspierając oddziały neonatologiczne. Do tej pory neonatologia była siedmiokrotnie zasilana przez środki WOŚP, ostatni raz, wsparta kompleksowo w 2013 r. Po czekającym nas 26 Finale Orkiestry, planowane są zakupy dla oddziałów podstawowych i doposażenie ich w stanowiska do resuscytacji noworodków, nowoczesne inkubatory, aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddychania, pompy infuzyjne, aparaty USG, pulsoksymetry etc.