Drugie urodziny Józia już jutro!

Józio walczy dalej. Co u żelaznego wojownika po roku?

Rok temu mieszkańcy powiatu wykazali się wielkim sercem licznie uczestnicząc w akcji charytatywnej zorganizowanej z okazji pierwszych urodzin Józia Żelaznego, u którego zdiagnozowano złośliwy nowotwór. Mały wojownik wciąż dzielnie walczy z chorobą. Zbliżają się drugie urodziny Józia i kolejna akcja charytatywna, która może ułatwić mu tę walkę.



Ponad rok temu rodzice Józia usłyszeli diagnozę, która zmieniła ich życie. Józio ma nowotwór złośliwy nadnerczy tzw. neuroblastoma stopień IV z przerzutami do kości, szpiku i czaszki. Obecnie Józek przeszedł 17 cykli chemioterapii. Po tym leczeniu wycofały się zmiany w kościach, szpiku, czaszce. Dziś Józio jest wesołym, rezolutnym chłopcem. Jego cierpliwość i odwaga zadziwia nawet rodziców. Przed nim, jednak jeszcze długa walka. Radioterapia, 14 naświetlań miejsca operacyjnego i imunoterapia, która nie jest refundowana. Jej koszt to ok. 800 tyś złotych. Również w tym roku mieszkańcy mogą pomóc małemu wojownikowi. Impreza charytatywna z okazji drugich urodziny Józia odbędzie się 22 listopada w wołowskim OSiR-ze. Na wydarzeniu organizatorzy przewidują moc atrakcji: dmuchańce, malowanie twarzy, zabawy z animatorem oraz mnóstwo możliwości, by pomóc Józiowi: licytacje voucherów, cegiełki.