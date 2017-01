Będzie można za darmo wysterylizować psa lub kota

Mieszkańcy naszego powiatu, których na co dzień nie stać na kastrację lub sterylizację swoich pupili, będą mogli wziąć udział w programie „Kastrujemy bezdomność”. Lekarz weterynarii za darmo przeprowadzi zabieg.

Mieszkańcy naszego powiatu, których na co dzień nie stać na kastrację lub sterylizację swoich pupili, będą mogli wziąć udział w programie „Kastrujemy bezdomność”. Lekarz weterynarii za darmo przeprowadzi zabieg.

Program został opracowany przez Beatę Krupianik – założycielkę i prezeskę fundacji „KARUNA – Ludzie dla Zwierząt.” Swoje poparcie dla programu wyraża od samego początku znana polska lekarz weterynarii Dorota Sumińska. Celem programu jest zmniejszenie bezdomności zwierząt najbardziej humanitarną metodą: kastracją i czipowaniem. Jest to ogólnopolski program kastracji i czipowania zwierząt posiadających właścicieli. Dedykowany jest mieszkańcom wsi i miast, którzy adoptowali bądź przygarnęli zwierzaka „z ulicy”, a których zasoby finansowe nie pozwalają na opłacenie zabiegu.

Możesz się zapisać

Pierwszą gminą w której został wdrożony program „Kastrujemy bezdomność” była Oleśnica. Tym razem, dzięki współpracy nawiązanej z dr Arturem Różyckim prowadzącym Przychodnię weterynaryjną „Podaj Łapę”, akcja będzie zainicjowana w czterech gminach: Brzegu Dolnym, Wińsku, Miękini oraz Wołowie.

– To, że możemy pomóc Państwa gminom zawdzięczamy sponsorowi, firmie Auto Partner, która zrozumiała istotę problemu bezdomnych zwierząt i postanowiła wesprzeć nasze działania – mówi Beata Krupianik z fundacji KARUNA. – To kropla w morzu potrzeb, dlatego liczymy, że także wśród firm z województwa dolnośląskiego znajdziemy kolejnych darczyńców, którzy dołączą do naszej inicjatywy.

Przez cały styczeń osoby chętne do sterylizacji swoich zwierząt będą mogły zapisać się bezpośrednio w przychodniach „Podaj Łapę” w Wołowie i Brzegu Dolnym. Budżet na te działania jest ograniczony, o zakwalifikowaniu się na bezpłatny zabieg, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

– Rozpoczynając współpracę z gminami, wdrażając program „Kastrujemy bezdomność” zależy nam przede wszystkim na wskazaniu kierunku działania a także na samodzielną kontynuację programu, który wspólnie rozpoczniemy. Kastracja i czipowanie to jedyna humanitarna i bardzo efektywna metoda pozwalająca włodarzom docelowo oszczędzać publiczne pieniądze, oszczędzając tym samym cierpienia zwierzętom – dodaje Beata Krupianik. – Najlepszym przykładem na potwierdzenie naszych argumentów jest m.in. gmina Myszków. Wdrożony program kastracji i czipowania zwierząt właścicielskich, w ciągu zaledwie 3 lat zaowocował spadkiem liczby bezdomnych zwierząt o 50 procent. A kwota wydatkowana na cele ochrony zwierząt w ciągu tego czasu z kwoty 163 000 zmalała do 81 000 zł. To czysta oszczędność, przy jednocześnie dobrze funkcjonującym systemie ochrony zwierząt. Mamy również nadzieję, iż poprzez wspólne działania w gminach, uda nam się pozyskać sponsorów i darczyńców, abyśmy mogli rozpowszechnić ideę kastracji i czipowania w gminach całej Polski.

Bezdomność rodzi się w domu

Szacunkowo 80% zwierząt, które trafiają do schronisk rodzi się w domach. Statystycznie w polskim schronisku umiera co trzecie zwierzę, a hycel zarabia nawet do 20 000 złotych za złapanie jednego bezdomnego psa. Z roku na rok sytuacja bezdomnych zwierząt w Polsce wygląda coraz gorzej. W roku 2006 wyłapano 75 000 bezdomnych zwierząt, natomiast w roku 2015 aż 86 000. W polskich schroniskach czeka na swoją szansę około 100 000 zwierząt, kolejne 50 000 czeka w fundacjach, hotelikach i domach tymczasowych.

Przychodnia weterynaryjna „Podaj Łapę”

Brzeg Dolny, ul, Zwycięstwa 8, tel. 713190378

pn.-pt. 11.00-15.30, 16.30-19.00

Wołów, ul. Wojska Polskiego 2a

(przed przejazdem kolejowym w kierunku ulicy Leśnej)

pn.-pt. 9.00-11.00 ;17.00-19.00 sob.: 10.00-12.00.

tel.: 713893535

kom.: 606469797 mail: rozowywet@o2.pl

www.facebook.com/podajlapewet

www.podajlape.az.pl

Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt można wspierać, wpłacając pieniądze na konto:

Volkswagen Bank Polska S.A nr rachunku: 90 2130 0004 2001 0484 9634 0001 z dopiskiem „Kastrujemy bezdomność.”

Można również przekazać swój 1% podatku, wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać numer KRS: 0000329962.

Swoje poparcie dla programu „Kastrujemy Bezdomność” wyraziły także Krystyna Janda, Stanisława Celińska oraz Magdalena Popławska, angażując się w spot promujący program.

