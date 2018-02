BLISKO – powiadomienia z twojego miasta.

Blisko – aplikacja od policji do komunikowania się z mieszkańcami.

Policja dolnośląska, jako pierwszy garnizon w Polsce, uruchomiła nowe narzędzie służące do szybkiego komunikowania się z mieszkańcami.

Bezpłatne powiadomienia prosto z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Pod koniec 2017 roku, po licznych konsultacjach, Komendant Główny Policji podjął decyzję o przyłączeniu się do ogólnopolskiej aplikacji BLISKO, za pomocą której Policja będzie przesyłać mieszkańcom ostrzeżenia i ważne komunikaty. Dolnośląska Policja jest pierwszym garnizonem, który rozpoczęła nadawanie w aplikacji. Z początkiem lutego zostały przesłane pierwsze komunikaty do mieszkańców.

Aplikacja BLISKO należy do ogólnopolskiego systemu SISMS, z którego korzysta już blisko pół tysiąca polskich miast i gmin. Jego podstawową funkcją jest umożliwienie służbom administracyjnym masowe powiadamianie ludności w szybki i skuteczny sposób. W dobie rozwoju technologii i wynikającego z tego szumu informacyjnego, przekazywanie wiadomości na telefon jest najbardziej efektywnym sposobem komunikacji, gwarantującym odczytanie treści.

Podstawową zaletą aplikacji jest umożliwienie mieszkańcowi swobodnego wyboru serwisów informacyjnych od poszczególnych nadawców. Dzięki temu użytkownik otrzymuje tylko interesujące go informacje, bez zaśmiecania niechcianymi treściami. Dla Policji cenne jest to, że może trafiać z szybką informacją do konkretnego odbiorcy zainteresowanego serwisem.

W aplikacji BLISKO Dolnośląska Policja będzie przekazywać:

Informacje dotyczące poszukiwań świadków wypadków drogowych, poszukiwań osób zaginionych itp.

Informacje związane z przepisami i bezpieczeństwem w ruchu drogowym

Informacje dla seniorów, jak unikać zagrożeń

Ostrzeżenia związane z bieżącymi zdarzeniami dotyczącymi ograniczeń w ruchu drogowym, utrudnieniami na danym obszarze np. wypadkami drogowymi, katastrofami budowlanymi, występowaniem klęsk żywiołowych oraz różnego rodzaju innymi sytuacjami kryzysowymi

Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, które warto znać

Wszystkie informacje z dolnośląskiej komendy Policji mogą być odbierane przez użytkowników, którzy wybiorą w aplikacji miejscowość z obszaru województwa dolnośląskiego.

Aplikacja BLISKO stawia na użyteczne treści bez reklam, do grona jej nadawców mogą dołączyć tylko określone podmioty takie jak urzędy miast i gmin, spółki komunalne, wodociągi, ośrodki kulturalno – oświatowe i inne o charakterze użyteczności publicznej. Poza nadawcami lokalnymi użytkownik znajdzie też nadawców ogólnopolskich.

Jednym z powodów, dla którego Policja zdecydowała się na nadawanie w BLISKO jest to, że aplikacja należy do bezpiecznego systemu SISMS, którego działanie sprawdza się w kilkuset samorządach, od dużych miast do niewielkich gmin m.in. w Gdańsku, Bydgoszczy, Radomiu, Częstochowie, Bełchatowie, Legnicy.

Mieszkańcy Dolnego Śląska mogą już otrzymywać od Policji ważne dla nich informacje. Im więcej odbiorców, tym skuteczniejszy system powiadamiania. Gorąco zachęcamy, aby zainstalować aplikacje na swój telefon.

asp. szt. Paweł Petrykowski