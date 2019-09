Brrr, muszki owocówki w ataku. Domowe sposoby na uciążliwe owady

Wszyscy znają to z autopsji. Wystarczy mieć jakiś owoc na blacie kuchennym czy stole, a za moment mamy do czynienia z wrednymi, małymi muszkami, które trudno odgonić.

Potocznie zwana muszka owocówka to wywilżna karłowata (Drosophila melanogaster), niewielki owad wielkości 2- 3 mm z rzędu muchówek. Najczęściej można ją spotkać w pobliżu drzew owocowych, wokół fermentujących owoców, dżemów, konfitur czy… wina.

W wielu domach nastał czas owocowych przetworów. Robi się soki, powidła co jest związane z hurtową ilością owoców w kuchni. Do tego dołóżmy powszechne trzymanie jabłka, gruszki czy brzoskwini pod ręką- to wszystko sprawia, że muszka owocówka przybywa do nas w wielkich ilościach i ciężko ją odgonić. Aby nie stosować agresywnej chemii, można użyć domowych sposobów. Jeden z nich jest bardzo prosty i mało kosztowny.

Wystarczy szklanka, ocet jabłkowy i płyn do naczyń. Do niewielkiej szklaneczki wlewamy ocet jabłkowy- do połowy. Do octu wlewamy płyn do naczyń, jednak patrzymy aby octu było nieco więcej. Szklankę stawiamy tam, gdzie niechciani goście przylatują i czekamy na efekt.

Po niedługiej chwili już go zauważymy.

Powodzenia!