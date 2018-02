Już nawet w sklepie trzeba zwracać ogromną uwagę na opis. Zapewne nie raz spotkaliście się z sytuacją, kiedy po skasowaniu zakupów większość cen się nie zgadzała. Jest to spowodowane tym, że coraz częściej wprowadzane są dodatkowe opisy do cen. Najczęściej na tę sztuczkę dają się nabrać osoby starsze, niedowidzące lub niewystarczająco spostrzegawcze. Sama promocja jest dla nas jak najbardziej na plus, jednak ile osób czyta to co jest napisane pod cenami?