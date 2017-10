Co zrobić, żeby Twoje dziecko nie wpadło pod ciągnik?

W gospodarstwie rolnym dzieci, szczególnie te najmłodsze, narażone są na utratę zdrowia i życia. Aby zapobiec nieszczęśliwym wypadkom, rodzice powinni dużo rozmawiać ze swoimi pociechami o grożących im niebezpieczeństwach oraz o pracach, których nie wolno im wykonywać w gospodarstwie.

Dzieci powinny mieć specjalnie wyznaczone miejsce do zabaw, z dala od budynków gospodarczych, maszyn i szlaków przepędu zwierząt. Placyk powinien być ogrodzony, najlepiej płotem z pionowymi listwami tak, aby maluchy nie mogły się wspinać. Mimo natłoku prac, nigdy nie wolno zostawiać dzieci bez opieki. To właśnie podczas wzmożonych prac polowych dochodzi do największej liczby śmiertelnych wypadków z udziałem najmłodszych. Przed rozpoczęciem jazdy ciągnikiem lub inną maszyną samobieżną należy upewnić się, czy w pobliżu pojazdu nie ma osób postronnych. Wystarczy chwila i może dojść do tragedii. Tym bardziej, że dzieci nie zawsze zdają sobie sprawę z zagrożeń, a ponieważ są małe, łatwo ich nie zauważyć.

Dzieciom do 16 roku życia nie wolno obsługiwać maszyn rolniczych ani kierować ciągnikiem. Małoletnich nie można przewozić w kabinach ciągników, na wozach i przyczepach z załadunkiem oraz na elementach maszyn i przyczep rolniczych, takich jak: zaczepy, pomosty, dyszle czy pomosty. Powierzanie dzieciom lekkich czynności uczy je szacunku do pracy oraz pozwala zdobyć cenne umiejętności.

Rodzicu pamiętaj, że nie wolno najmłodszym dawać prac narażających je na wypadki czy urazy oraz przekraczających ich możliwości fizyczne czy psychiczne. Wszystkie zbiorniki na gnojowicę, szambo, zbiorniki wodne, wykopy, rowy i inne zagłębienia na terenie gospodarstwa muszą być zabezpieczone. Najlepiej ogrodzić je lub przykryć ciężką pokrywą. Dzieci trzeba uprzedzić, że mogą do takiego zbiornika wpaść.

Rodzicu zabezpiecz dziecko przed wypadkiem – rozmawiaj, tłumacz i ucz.

MC