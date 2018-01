Czarnogóra last minute

Czarnogóra – dowiedz się więcej i jedź na wakacje!

Gęsty las, czarne góry, głębokie kaniony i senne plaże na wybrzeżu Adriatyku – te walory są tym, co ucieleśnia Czarnogórę. W sąsiedniej Chorwacji musisz dzielić najpiękniejsze miejsca z niezliczonymi innymi turystami, a wszechstronność Czarnogóry pozostała nieodkryta przez większość turystów – aż do teraz! Dlaczego więc nie zmienić swoich planów i nie zdecydować się na last minute Czarnogóra?

Czarnogóra jest nadal stosunkowo nieznanym miejscem, ale nadaje się idealnie jeśli komuś marzą się wakacje na Bałkanach. Ale dlaczego tak jest? Pod względem różnorodności i piękna krajobrazu Czarnogóra wakacje nie jest w żaden sposób gorsza od swojego ukochanego sąsiada, Chorwacji.

Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej o Czarnogórze?

Czarnogóra jest jednym z najmniejszych krajów w Europie, co jest idealną wiadomością, jeśli chcesz w pełni poznać kraj i jego mieszkańców. Pomimo swojej wielkości, Czarnogóra wczasy oferuje niewiarygodną różnorodność krajobrazową, co sprawia, że kraj ten jest interesujący nie tylko dla miłośników plaż, ale także dla tych, którzy:

lubią aktywnie spędzać czas,

kochają kulturę,

lubią odkrywać.

Czy wiesz, że południowo-wschodnia Czarnogóra jest domem dla najgłębszego kanionu w Europie? Lub czy wiedziałeś, że niedźwiedzie i wilki wędrują w otchłani nieskażonych starożytnych lasów na tych terenach? Czy wiedziałeś, że Czarnogórze są nawet ośrodki narciarskie? Czarnogóra ma te wyjątkowe cechy w sobie – co wiele tłumaczy, jeśli chodzi o jej miejsce na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Szukasz najpiękniejszych plaż i zatok na Adriatyku? Nie ma problemu! W Czarnogórze dziewicze zjawiska naturalne znajdują się zaledwie kilka godzin jazdy samochodem od tętniących życiem nadmorskich miast.

Last minute Czarnogóra – złap okazje