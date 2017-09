Czy chcemy zakazu handlu w niedziele?

W Europie niemal całkowity zakaz handlu w niedziele wprowadzono w Niemczech i Austrii. Bardziej liberalne przepisy obowiązują w Belgii, Francji, Grecji, Holandii i na Węgrzech. W pozostałych krajach UE zakupy w weekendy można robić bez większych problemów. Możliwe, że w Polsce zacznie obowiązywać zakaz handlu w tym dniu tygodnia. My zapytaliśmy naszych Czytelników z Facebooka w ankiecie, co o tym sądzą. Udział w badaniu wzięło 38 osób. Wielu przyznało się do robienia zakupów w niedzielę. Jednak czy chcą zakazu?

Wyniki i wypowiedzi z ankiety opublikowaliśmy w najnowszym Kurierze Gmin.