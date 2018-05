Długi weekend – wypadki, ulewi i pożary

Długi weekend: wypadki, ulewy, pożary

Kiedy wszyscy świętowali, służby ratunkowe pilnowały naszego bezpieczeństwa. Tyko w jednym dniu doszło do trzech wypadków. Ulewy i pożary – te dwa żywioły – też dały o sobie znać.



Najbardziej pechowy dla kierowców był 2 maja. O godz. 16.47 strażacy z OSP Lubiąż zostali zadysponowani do wypadku na drodze pomiędzy Lubiążem a Glinianami. Samochód osobowy zjechał z trasy i wjechał w pole koziołkując. Kierowca wypadła z pojazdu. OSP Lubiąż udzielił pierwszej pomocy do czasu przybycia Pogotowia Ratunkowego. Po przeniesieniu poszkodowanej do karetki, została przewieziona ona do szpitala.

– Kierowca samochodu osobowego marki Audi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w prawidłowo wyprzedzający pojazd, a następnie dachowała – przekazuje st. sierż. Marzena Pawlik, oficer prasowy z KPP w Wołowie – Jedną osobę przetransportowano do szpitala.

Więcej informacji znajdziecie na łamach gazety Kurier Gmin! Oraz na eprasa.pl