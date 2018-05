Główne grzechy rowerzystów

Jazda bez świateł, po chodniku czy przejeżdżanie rowerem przez pasy – to stałe przewinienia rowerzystów. Sezon w pełni, dlatego przypominamy o największych grzechach cyklistów, aby dotrwali do jego końca.



Temat całkowitego zobligowania rowerzystów do noszenia kasków podczas jazdy rowerem wraca. Przyjmowane są kolejne uchwały i ich poprawki, jednak na ten moment takiego przymusu dla osoby dorosłej nie ma. Pamiętajmy jednak, że kask musimy zapewnić dziecku, które wozimy w nosidełkach. Konsekwencje nie zakładania go mogą być tragiczne m.in. urazy głowy prowadzące do trwałych uszkodzeń mózgu, a w rezultacie przykucia do wózka inwalidzkiego, a nawet łóżka. Dobrej jakości kask kupimy już za 100-200 zł

Rowerzyści wykonują wiele manewrów, które szkodzą bezpieczeństwu ruchu drogowego.