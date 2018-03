Kampania informacyjno – edukacyjna szybki PIT 2018

Szybki PIT w swojej nazwie nawiązuje do faktu, że składając PIT przez Internet, można zrobić to naprawdę szybko. Dodatkowo jest to proste i bezpieczne, a jednocześnie oszczędza czas i pieniądze. Korzyści wynikające z tej formy rozliczenia się z fiskusem wielu osobom są już dobrze znane, jak chociażby:

– szybciej złożone zeznanie, to szybciej otrzymany zwrot podatku

– zwrot w 30 dni dla wielodzietnych rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny (KDR) pod warunkiem złożenia zeznania drogą elektroniczną.

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko się uczy;

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Więcej na temat e-deklaracji znajdziemy na stronie Ministerstwa Finansów www.e-deklaracje.mf.gov.pl, gdzie m.in. możemy pobrać formularze elektroniczne oraz bezpłatną aplikację służącą do wysyłki PITów przez Internet.

W nawiązaniu do powyższej kampanii, zachęcając do składania e-PITów, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołowie uprzejmie informuje, iż w tutejszym US:

• w dniach 12 – 16 marca 2018r. na sali obsługi przeprowadzane będą praktyczne instruktaże o wysyłaniu zeznań podatkowych drogą elektroniczną,

• w dniu 26 oraz 27 kwietnia godziny pracy urzędu zostaną wydłużone do 18.00

• w dniu 14 kwietnia 2018 r. odbędzie się Dzień Otwarty w tut.US w godz.9.00-13.00

• w celu bieżącej pomocy przy składaniu zeznań podatkowych udzielana będzie pomoc telefoniczna pod nr 71/757-25-76 oraz 71/757-25-72

Więcej informacji znajdziecie w Kurierze Gmin, oraz na eprasa.pl