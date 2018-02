Koniec z zakazem fotografowania produktów i cen w sklepach!

Zakaz robienia zdjęć produktów i ich cen w sklepach Tesco, Biedronka, Żabka, Auchan, Carrefour.

Chcesz zaplanować zakupy i porównać ceny? A może porównujesz skład tego samego produktu w różnych sklepach?

Jeśli robisz zdjęcie lub skanujesz kod kreskowy telefonem, możesz spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem ochrony sklepu.

Niezgodny z prawem zakaz fotografowania produktów i skanowania kodów pojawił się na początku lutego w 25 popularnych sieciach handlowych – m.in. w sklepach Auchan, Tesco, Biedronka czy Żabka.

Sklepy uzasadniają wprowadzony zakaz troską o komfort i bezpieczeństwo klientów.

Sprawą zajął się już Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który ostrzega popularne sieci przed łamaniem prawa i nawołuje do zaprzestania nielegalnej praktyki rynkowej. UOKiK wysłał również pisma do Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (zrzeszającej sieci handlowe) oraz do 11 innych przedsiębiorców ostrzegając, że zakaz fotografowania i skanowania kodów jest niezgodny z prawem. Urzędnicy chcą również sprawdzić czy sklepy posiadają wewnętrzne regulaminy, które naruszają swobodę konsumentów.

Za zakaz fotografowania popularnym sieciom handlowym może grozić wysoka kara pieniężna w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w zeszłym roku.