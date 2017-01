Masz czas do końca stycznia

Użytkownicy wszystkich kart SIM w Polsce muszą je zarejestrować u swojego operatora. Jeśli tego nie zrobią, stracą swój numer. Termin mija 1 lutego.

Aby zarej estrować kartę, należy pójść do salonu operatora, z którego pochodzi karta. Nie ma możliwości rejestracji internetowej. W myśl nowych przepisów każdy, kto ma kartę musi ją zarejestrować. Usługa ta jest bezpłatna. Do salonu swojego operatora trzeba przyjść z dowodem osobistym. Wprowadzane do systemu dane to imię i nazwisko właściciela karty, numer PESEL i numer karty SIM. W przypadku dzieci poniżej 13. roku życia, karta musi być zarejestrowana na rodzica. Przedsiębiorcom wystarczy NIP lub REGON. Mieszkańcom Unii Europejskiej spoza Polski wystarczy dowód osobisty, natomiast z pozostałych państw – paszport lub karta pobytu.

Rejestracji karty prepaid musi dokonać każdy, kto posiada telefon na kartę. Dotyczy to także nowych użytkowników. – Trzeba przyjść do nas ze starterem i dokonać rejestracji, bez tego kupiona karta nie będzie działać – mówi Dominika Niedzielska z salonu Orange w Wołowie. – Zachęcamy naszych klientów do rejestracji swoich kart, ponieważ zostało już niewiele czasu – dodaje.

W Polsce w użyciu jest około 10 mln kart prepaid. Około 80-90 proc. kart jest niezarejestrowanych. Ci, którzy nie zarejestrują swoich numerów, utracą dostęp do podstawowych usług, jak połączenia czy wymiana wiadomości tekstowych.

Jak argumentuje rząd, nowa ustawa, która nakazuje rejestrację kart telefonicznych, ma związek z zagrożeniem terrorystycznym.