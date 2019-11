Ofiary fake newsów

W Brzegu Dolnym z kolei rozpowszechniono informację o jednym z kandydatów na burmistrza za pomocą ulotki. Treść była wypełniona fake newsami dotyczącymi jego żony i samego kandydata. Kolejny przykład z lokalnego podwórka, kiedy o innym kandydacie na włodarza mówiono, że leczy się z choroby alkoholowej, a inny ma długi i idzie po to do samorządu, aby je spłacić. I ostatni fake news sprzed tygodnia, że Wołów wywiesił flagę Monako w Dzień Niepodległości, 11 listopada. Zdjęcie zrobiono odwracając kadr. Udostępniano i komentowano je na facebooku. O sprawie pisaliśmy tydzień temu.

Media społecznościowe – plaga fake newsów

Jednym z nich jest facebook. Tworzy on swego rodzaju bańkę informacyjną – prezentuje każdemu użytkownikowi tylko te treści, które mogą go potencjalnie zainteresować lub które są w kręgu zainteresowań jego znajomych. To powoduje, że wiadomości rozpowszechniane przez przyjaciół wzbudzają zaufanie, choć niekoniecznie stanowią wiarygodne źródło. Pomaga to także tkwić w tylko sobie znanym obrazie świata – bez dostępu do artykułów i treści osób o przeciwnych poglądach, ponieważ “tablica” na Facebooku prezentuje treści na podstawie dotychczasowych polubień.