Pieniądze, domy, samochody i długi Radnych Powiatu

Pieniądze, auta, domy i długi radnych powiatu

Marek Gajos

Środki na koncie: 15 000,00 zł, współwłasność małżeńska

Mieszkanie: 78 m kw., wartość – 300 000,00 zł, współwłasność małżeńska

Dochody: emerytura – 127 502, 54 zł

dieta radnego – 11 261,35 zł

dochód żony z tytułu zatrudnienia – 89 475 zł

Samochód: Skoda Octavia 2012 r., współwłasność małżeńska

Maciej Nejman

Środki na koncie: 14.928,55 zł, współwłasność małżeńska

Papiery wartościowe: polisa na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Omni Profit o wartości 22.888,22 zł

Dom: 161 m kw., wartość 600 000,00 zł, współwłasność małżeńska

Mieszkanie: 34,47 m kw., wartość 218 000,00 zł, współwłasność małżeńska

Inne nieruchomości: działka budowlana, na której położony jest dom, powierzchnia 0,32 ha, wartość 100 000,00 zł, współwłasność małżeńska

Dochody: z tytułu zatrudnienia – 148.481,86 zł

dochód z tytułu najmu – 9 720 zł

Samochód: Kia Soul, 2011 r. współwłasność majątkowa, motocykl Honda CBF 600, 2008 r., współwłasność małżeńska

Zobowiązania: mieszkaniowy kredyt hipoteczny – 146.767,48 zł w ING Bank Śląski, gotówkowy kredyt konsumpcyjny – 11.624,94 zł w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie, małżeńskie zobowiązanie majątkowe

Ryszard Mirytiuk

Środki na koncie: 16 000, 00 zł, współwłasność małżeńska

Dom: 200 m kw., wartość 220 000,00 zł, współwłasność małżeńska

Mieszkanie: 32 m kw., wartość 150 000,00 zł, współwłasność

Inne nieruchomości: działka 16 arów pod budynkiem mieszkalnym wraz z terenem rekreacyjnym, wartość 32 000, 00 zł

Dochody: ZSP w Wińsku umowa o pracę – 59 929,50 zł

umowa zlecenie Dolnośląska Federacja Sportu – 2 240,00 zł

Związek Gmin Bychowo umowa o pracę – 22 824,58 zł

dieta radnego 16 610,02 zł

Samochód: Fiat Grande Punto Young 2014 r., wartość 20 000,00 zł

Zobowiązania: kredyt hipoteczny BPH O/Wrocław 25 000,00 zł CHF do spłaty 6 946,45 zł CHF, kredyt mieszkaniowy PKO BP O/Wrocław 150 000,00 zł do spłaty 133 929,39 zł, kredyt samochodowy Fiat Bank Polska do spłaty 5 220,00 zł

Urszula Wojtyło

Środki na koncie: 3 559,30 zł, współwłasność małżeńska

IKE – 3 121,57 zł, współwłasność małżeńska

Mieszkanie: 80 m kw., umowa użyczenia

Dochody: ze stosunku pracy – 78 269,00 zł, współwłasność małżeńska

działalność wykonywana osobiście – 4 964,52 zł, współwłasność małżeńska

inne źródła – 1 892,67 zł, współwłasność małżeńska

dieta radnego – 16 912,35, współwłasność małżeńska

Samochód: Opel Meriva, 2011 r., współwłasność małżeńska

Wojciech Adamczak

Środki na koncie: ok. 11 500,00 zł, współwłasność

Papiery wartościowe: OFE 1353. 7659 jednostek na kwotę – 56 438,50 zł

Dom: 213 m kw., umowa wynajmu

Inne nieruchomości: grunty rolne – 16.04 ha, wartość według cen rynkowych, współwłasność

Dochody: dieta radnego – 18 619,91 zł

dopłaty rolnicze z AR i MR – ok. 12 000,00 zł

Samochody: Daewoo Musso 2000 r. – współwłasność, Ford Fiesta 2008 r. – współwłasność

Władysław Boczar

Środki na koncie: 1 057 zł

Mieszkanie: 55 m kw., wartość 200 000,00 zł, właściciel

Gospodarstwo rolne: 3,72 ha, wartość 100 000,00 zł, właściciel

Dochody: z tytułu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Wołowie – 125 536,19 zł, z tytułu umowy o dzieło z Firmą 4P Research Mix Sp. z o.o. w Warszawie – 327,20 zł

Samochód: Dacia Duster, 2016 r., wartość 50 000,00 zł

Wioletta Krakowska

Środki na koncie: 2 700 zł

Dom: 121 m kw., wartość 290 000,00 zł, własność

Gospodarstwo rolne: grunty orne, las, 4,18 ha, 110 000,00 zł, własność

Dochody: gospodarstwo rolne – 3 592 zł 95/100, dopłaty obszarowe ARiMR 5 488 zł 94/100

Inne dochody: ze stosunku pracy (razem Pit 11) – 56 720,00 zł 54/100

pit R dieta radnego – 19 144,00 zł 12/100

Samochód: Toyota Avensis, 2004 r., własność, Nissan Almera 1,5, 2006 r., współwłasność małżeńska

Ciągnik rolniczy: Ursus C-360, 1981, współwłasność małżeńska

Zobowiązania: kredyt hipoteczny – 154 077,00 zł bank Millenium

pożyczka gotówkowa – 15 516,00 zł 04/100 bank Alior

Wacław Kwiek

Środki na koncie: 31 503, 86 zł

Dom: 108,79 m kw., wartość 300 000,00 zł, współwłasność małżeńska

Inne nieruchomości: 925 m kw. Nieruchomość gruntowana zabudowana, 1000 m kw. Nieruchomość rolna o wartości 30 000,00 zł, współwłasność małżeńska

Dochody: świadczenia emerytalne – 51 876, 53 zł

działalność wyk.osob. umowa o dzieło 504, 00 zł

dieta radnego – 14 639,58 zł

Zbigniew Skorupa

Środki na koncie: ok. 85 000,00 zł

Środki w walucie obcej: ok. 18 000 EUR+ ok. 23 500 USD + ok. 1 500 GBP

Papiery wartościowe:

1. Obligacje korporacyjne:

– 100 obligacji PCC Rokita SA PLPCCRK00175 PCR0223

– 500 obligacji PCC Rokita SA PLPCCRK00118 PCR0421

– 500 obligacji PCC Rokita SA PLPCCRK00126 PCR0522

– 750 obligacji PCC Rokita SA PLPCCRK00100 PCR0620

– 500 obligacji PCC Rokita SA PLPCCRK00167 PCR0622

– 1300 obligacji PCC Rokita SA PLPCCRK00134 PCR0823

– 500 obligacji PCC Rokita SA PLPCCRK00092 PCR1019

– 405 obligacji PCC Rokita SA PLPCCRK00183 PCR1023

– 68 obligacji PCC Rokita SA PLPCCRK00159 PCR1123

– 500 obligacji PCC Exol SA PLPCCEX00036 PCX0620

– 500 obligacji PCC Exol SA PLPCCEX00044 PCX0920

– 50 obligacji PCC Rokita SA PLPCCRK00068 PCR0419

2. 1378, 2320 jednostek rozrachunkowych na rachunku członka Nordea OFE (wartość na dzień 30.06.2017 r. – 53 655,92 zł)

3. Akcje w innych spółkach handlowych

– 219 akcji PLKETY000011 KTY

– 2150 akcji PLKGHM000017 KGH

– 50 akcji PLBZ000000 BZW

– 550 akcji PLBH00000012 BHW

– 200 akcji PLPKN0000018 PKN

– 300 akcji PLLOTOS00025 LTS

– 600 akcji LU1642887738 PLY

– 8985 akcji PLPCCIM00014 PCI

– 1198000 akcji PLSWRZD00017 SWA

Mieszkanie: 51 m kw., wartość – ok. 200 000,00 zł, własność

Gospodarstwo rolne: 2,4673 ha, wartość 72 000,00 zł, własność

Inne nieruchomości: 9,48% w prawie wieczystego użytkowania działki o powierzchni 922 m kw (grunt pod budynkiem mieszkalnym)

0,1504 ha, użytki rolne zabudowane, wartość – 35 000,00 zł, własność

Dochody: akcje -1 300 823,81 zł

Inne dochody: PCC Apakor Sp. z o.o. – 4729,77 zł

PCC Autochem Sp. z o.o. – 4 729,77 zł

PCC Consumer Products Kosmet Sp z o.o. – 4 747,33 zł

PCC Exol SA – 51 222,33 zł

PCC Rokita SA – 20 5050,15 zł

dieta Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich – 8 221,25 zł

dieta Radnego Powiatu Wołowskiego – 10 736,66 zł

Samochód: Toyota RAV4, 2014 r.

Zobowiązania: debet w ramach limitu Karty Kredytowej w BzWBK SA – 19 997,68 zł, kredyt samochodowy w Toyota Bank SA – 25 293,06 zł, kredyt gotówkowy w BzWBK SA – 629 668,74 zł