Powstanie żłobek w naszej gminie?

Tak dla żłobka w Naszej Gminie

To akcja rodziców, do której dołączyło ugrupowania Dolnobrzeżanie. Jej liderka Katarzyna Uran, w ubiegłym tygodniu wysłało do burmistrza Brzegu Dolnego pismo z projektem budowy żłobka w Brzegu Dolnym.



Akcję “Tak dla żłobka w Brzegu Dolnym” ponad rok temu rozpoczęła grupa rodziców. W odpowiedzi na ten wniosek Katarzyna Uran kilkanaście miesięcy temu złożyła wniosek o utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych wskazując rozwiązanie problemu, o czym już pisaliśmy. Dzisiaj temat powraca, bo Dolnobrzeżanie zrobili projekt żłobka i wskazali miejsce gdzie mógłby on powstać, na działce bo byłej małej szkole SP 6 przy ul. Wyszyńskiego.

– Działamy, bo jak wynika z ostatnich wypowiedzi wiceburmistrza Pawła Pirka, w Brzegu Dolnym nie ma problemu z opieką nad dziećmi najmłodszymi – mówi Katarzyna Uran. – Według niego sprawa opieki dla dzieci najmłodszych jest załatwiona. Wypowiedzi wiceburmistrza odbieramy jako propagandowe. Dla nas sprawa zapewnienia opieki dla wszystkich dzieci z terenu naszej Gminy, w tym tych najmłodszych jest i będzie priorytetowa. Pismo wraz z projektami zostało złożone w poniedziałek 7 maja do burmistrza i radnych. Chcemy też zablokować budowę kolejnych bloków w miejscu, które naszym zdaniem nadaje się pod budowę żłobka. To miejsce idealnie wpisuje się w plan sytuacyjny okolicy, a co najważniejsze służyło już na funkcję oświatową. Obecnie miejsc w żłobku przybyło jedynie 30 a samych podań jak pisze internautka na naszej stronie www było niemal 96.