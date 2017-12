Pożyczka na święta

Polacy przed świętami szukają dodatkowych źródeł finansowych. Pieniądze przeznaczają na prezenty, ubrania czy lepszą żywność.

Z roku na rok, chociaż bogacimy się, bo pensje realnie rosną, mamy większą ochotę pożyczać. Święta nastrajają do tego typu wydatków, sklepy kuszą ofertami, reklamy podsuwają nowinki. Najczęściej sięgamy po kredyty krótkoterminowe pomiędzy 2 a 4 tys. zł. Przed popisaniem umowy w banku należy zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów, aby zminimalizować ryzyko spłaty oraz nie wpaść w spiralę zadłużenia. Oprócz oprocentowania należy zapytać o koszty ubezpieczenia, kartę kredytową, płatne konto, itp. Zanim zdecydujemy się na pożyczkę nawet tę krótkoterminową, zwróćmy się o bezpłatną poradę do eksperta lub skorzystajmy ze sprawdzonych porównywarek, które współpracują z zaufanymi pożyczkodawcami, taką porównywarką jest lowcachwilowek.pl. Na stronie można porównać aż 30 firm pożyczkowych i szybko otrzymać potrzebne wsparcie finansowe, jednak zanim to zrobimy przemyślmy decyzję. W Polsce przybywa osób, które mają problemy ze spłatami rat, jest to wina m.in tego, że nie zastanawiamy się jaka kwota tak naprawdę jest nam potrzebna i czy będziemy mogli spłacić ją w terminie. Święta to często pośpiech i stres, który nie sprzyja korzystnym decyzjom zwłaszcza w kwestiach finansowych. Pamiętajmy o tym planując pożyczkę i wybierzmy taki kredyt, który nie przysporzy nam kłopotów i niepotrzebnych nerwów.

Szacuje się, że banki w grudniu podpiszą blisko 500 tys. umów z kredytobiorcami. Do tego należy doliczyć pożyczki, po które Polacy udadzą się do firm pożyczkowych. Pamiętajmy, że ryzykowane mogą się okazać szczególnie pokusy szybkiej „pożyczki bez BIK”. Za pożyczkę pozabankową trzeba bowiem słono zapłacić. W razie jakichkolwiek wątpliwości, sprawdź czy firma, z której usług chcesz skorzystać jest godna zaufania poprzez BIG Infomonitor. Rejestr BIG udostępnia informacje gospodarcze o zaległym zadłużeniu nie tylko firm, ale również i osób. W ten sposób możemy również monitorować informacje o własnych zadłużeniach. Święta mają być przyjemne, więc nie dajmy się zwariować tanim pożyczkom, sprawdźmy nasze możliwości kredytowe i poszukajmy sprawdzonego banku. To może potrwać dłużej, będzie więcej formalności, ale nasze bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w święta i po nich jest najważniejsze.

