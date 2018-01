Różnice między umowami krótko- i długoterminowymi

Podstawowa różnica, jaka na pierwszy rzut oka przychodzi każdemu porównującemu oferty pożyczek krótko- i długoterminowych, to wysokość raty. Przy dwóch, sześciu czy ostatecznie dwunastu ratach, na które najczęściej pożyczają pieniądze firmy prywatne z sektora pozabankowego, wysokość zobowiązania miesięcznego nie jest tak duża, jak przy chwilówkach udzielanych na miesiąc.

Różne kryteria i parametry pożyczek

Pożyczki bez bik udzielane na miesiąc bardzo często nie udostępniają tak wysokich sum pożyczek, ale także mają niższe wymagania formalne, co pozwala na przejście weryfikacji także tym klientom, którzy nie mają perfekcyjnej oceny zdolności kredytowej. Sito weryfikacyjne, przez które przejść musi klient wnioskujący o pożyczki online, zarówno te krótkoterminowe jak i rozkładane na więcej rat, bywa bardzo różne i każda firma nieco inaczej podchodzi do każdego wniosku.

Warto więc przygotować się przed zawnioskowaniem o pożyczkę, analizując chociażby rynek i czytając publikowany i regularnie aktualizowany ranking kredytów gotówkowych. Najważniejsze parametry, które są w nim brane pod uwagę, a które pomogą podjąć słuszną decyzję co do formy pożyczki, to m.in.:

oprocentowanie wyrażone w RRSO (rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania)

minimalny i maksymalny okres kredytowania

minimalna i maksymalna kwota do pożyczenia dla pierwszego i każdego kolejnego wniosku

czas potrzebny na wydanie decyzji kredytowej

wymagana dokumentacja (np. numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego)

wymagania formalne jak ukończenie określonego wieku – najczęściej 18 lub 21 lat czy posiadanie zatrudnienia, obywatelstwa polskiego, konta bankowego, telefonu komórkowego, adresu e-mail

bazy danych, w których weryfikowany jest wnioskodawca (np. BIG, BIK, KRD, ERiF).