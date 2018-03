Przepis na pyszne domowe naleśniki

Naleśniki domowe z twarogiem

Składniki:

CIASTO: 2,5 szklanki mąki, 1,5 szklanki mleka, 1,5 szklanki wody, 1 jajko ździebko soli i cukru, olej

NADZIENIE: 2 kostki twarogu półtłustego, 2 żółtka, 1 cukier waniliowy, 4 łyżki cukru, 2 łyżki śmietany

Wykonanie:

Wrzucić jajko do miski, wsypać sól i cukier i zmiksować. Następnie dodać mąkę, wodę i mleko, dalej miksować na jednolitą masę. Gdy masa będzie gotowa dodać trochę oleju. Odstawić na 30 minut. W tym czasie robimy nadzienie. Do miski włożyć twaróg, zmiksować na jednolitą masę. Dwa żółtka utrzeć z cukrem, dodać do twarogu. Następnie wsypujemy cukier waniliowy i śmietanę. Wszystko miksujemy. Naleśniki usmażyć. Każdy naleśnik posmarować czubatą łyżka twarogu. Zwinąć w rulonik. Po zrobieniu wszystkich naleśników, podsmażamy je na patelni. Można podawać je ze śmietaną.

SMACZNEGO!