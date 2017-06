Radio Wrocław – najlepsze w 2017 roku

Tak zdecydowało w Paryżu międzynarodowe jury. Nasza rozgłośnia ujęła oceniających zarówno muzyką, jak i sposobem prowadzenia programu, informacjami oraz stroną internetową. Konkurowaliśmy o tę prestiżową nagrodę z kilkaset radiostacjami z całego świata, a w ścisłym finale z 20 najlepszymi.

Radio Wrocław ruszyło z początkiem maja z kampanią promocyjną: „Radio Wrocław Najlepsze w 2017, wg European Radio Show 2017 w Paryżu. Dziękujemy za zaufanie”. Pojawiamy się na billboardach we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu. Reklama widoczna jest także na 60 autobusach jeżdżących po Wrocławiu i po Dolnym Śląsku na trasach: Strzelin, Ziębice, Niemcza, Bielawa, Dzierżoniów, Kamieniec Ząbkowicki, Pławna, Braszowice, Wałbrzych, Wołów, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Legnica, Miękinia, Środa Śląska, Sobótka, Jelcz Laskowice, Marcinowice, Oleśnica, Środa Śląska.

Reklama Radia Wrocław obecna jest w kilkudziesięciu czasopismach lokalnych wydawanych na terenie całego Dolnego Śląska

„Naszym celem jest dotarcie do jak największej liczby naszych obecnych i potencjalnych Słuchaczy – zapewnia Tomasz Duda, prezes Radia Wrocław i redaktor naczelny – dlatego angażujemy się w takie nośniki, o których wiemy, że nasz Słuchacz je zauważy”.

Ponad 1500 sztuk plakatów zawisło na słupach reklamowych na Dolnym Śląsku. W samym Wrocławiu jest to 120 słupów. Reklamę można zobaczyć na ekranach umieszczonych wewnątrz autobusów MPK Wrocław. Kampanię emitujemy na 7 wielkoformatowych ekranach typu LED, a także na wyświetlaczach przy kasach kina Helios, Multikino i Nowe Horyzonty. Podczas imprez, patronatów, eventów zostanie rozdanych 10 tys. ulotek. Na antenie radia emitujemy specjalne spoty autopromocyjne, a na naszej stronie pojawiły się banery reklamowe. W kampanię zostały również zaangażowane media społecznościowe.

Przypomnijmy, w stolicy Francji zorganizowano największą w Europie konferencję poświęconą rozgłośniom radiowym. Nadawcy debatowali o innowacjach, prawodawstwie czy przyszłości radia cyfrowego. Uczestnicy zapoznali się z najnowszymi zdobyczami radiowej technologii, dyskutowali też o rynku reklamowym i roli radia we współczesnej Europie.

Na konferencji wybierano najlepsze stacje w kilkunastu kategoriach, m.in. dla najlepszej oprawy jinglowej, najlepszego radia internetowego czy najlepszego programu integrującego lokalną społeczność. Część kategorii dotyczyła wyłącznie francuskojęzycznych rozgłośni, jednak najbardziej prestiżową nagrodą jest ta dla najlepszego radia niefrancuskojęzycznego, czyli International Radio of the Year. I właśnie w tej kategorii zwyciężyło Radio Wrocław.

Nagroda ta jest przyznawana od 25 lat. Początkowo zarówno sama konferencja, jak i konkurs dedykowane były jedynie stacjom francuskojęzycznym. Od kilku lat formuła radiowych targów jest już międzynarodowa.