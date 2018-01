Tanie OC w 2018 roku? Sprawdź nasze sprawdzone rady!

Z najnowszych raportów porównywarek OC wynika, że rok do roku, od stycznia 2017 do stycznia 2018, średnie ceny OC wzrosły zaledwie o 0,4 proc. Różnica dla tego samego kierowcy pomiędzy najdroższą a najtańszą ofertą wynosi około 400 zł.

To na co mogą narzekać kierowcy, to jedynie miasta w których mają zarejestrowane auto. Najdrożej ciągle zapłacimy we Wrocławiu około 1509 zł, w Olsztynie 1439 zł, Gdańsku- 1313 zł.

Z kolei mieszkańcy Rzeszowa, Białegostoku czy Zielonej Góry średnio za obowiązkowe OC płacą 810 zł, 887 zł i 964 zł. Poniżej bariery 1000 zł, jest jeszcze Lublin. W tym mieście średni koszt polisy OC to 973 zł.

Dla wszystkich średnia cena wyniosła 1032 zł w styczniu 2018 roku. Rok, temu o tej porze kierowcy płacili średnio 1027 złotych. Wzrost cen, który odczuliśmy na przełomie 2016 i 2017 roku wyhamował.

Ale są takie miasta jak np. Kielce gdzie mieszkańcy odczuli nawet 27 proc. spadek cen OC w porównaniu z rokiem 2017 r. A w Białymstoku i Bydgoszczy – odpowiednio o 14 i 13%.

Różnice w cenach składek OC wynikają także z ofert poszczególnych ubezpieczycieli. Dla tego samego kierowcy eksperci wyliczyli różnice w dwóch różnych firmach ubezpieczeniowych aż o 408 zł. 34- letni kierowca Volkswagena Golfa 1.9. diesel, 2008 rok przepłacił, bo nie zapoznał się z szeroką proponowaną ofertą na rynku. Dlatego przed przystąpieniem do podpisania polisy z ubezpieczycielem należy koniecznie sprawdzić ceny w dostępnych wyszukiwarkach. Skorzystajmy ze sprawdzonych porównywarek, które współpracują z najpopularniejszymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, taką porównywarką jest ubezpieczamy-auto.pl. Choć kosztuje to nas trochę czasu, oszczędności poczujemy w kieszeni.

Należy też pamiętać, że na wysokość ceny ma wpływ kilka czynników, jak liczba wypadków, bezpieczeństwo ruchu drogowego, kondycja finansowa towarzystw ubezpieczeniowych. Eksperci nie przewidują w ciągu najbliższych miesięcy ogromnego skoku OC, ale nie są w stanie zagwarantować zahamowanie podwyżek. Dlatego radzą korzystać z dostępnych wszystkich ofert i wybierać najlepsze na rynku.

