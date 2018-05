Tiramisu – pyszny deser na zimno

Składniki: 6 jajek, 6 łyżek cukru pudru, 500 g serka mascarpone, ok. 250 ml zaparzonej i wystudzonej mocnej kawy rozpuszczalnej, 2 opakowania podłużnych biszkoptów (ok 400 g) kakao do posypania szczypta soli.

Sposób przygotowania: Serek mascarpone wymieszać, aby nie był sztywny, a następnie szpatułką delikatnie połączyć z ubitymi żółtkami. Gdy składniki się połączą dodać ubite białka. Ponownie delikatnie wymieszać szpatułką aż składniki się połączą. Blaszkę wyłożyć papierem do pieczenia, u mnie o wymiarach 25×28. Biszkopty nasączyć w kawie i ułożyć na dnie blaszki. Na biszkopty wyłożyć połowę przygotowanej masy i ładnie wyrównać. Ponownie ułożyć warstwę z namoczonych w kawie biszkoptów. Wyłożyć resztę masy i wyrównać. Odstawić na noc do lodówki.