Udane grzybobranie naszego Czytelnika

Sezon na grzyby trwa w najlepsze. Mieszkańcy naszego powiatu przeczesują okoliczne lasy w poszukiwaniu tych smakołyków i wysyłają do naszej redakcji zdjęcia swoich zbiorów.

Tym razem leśnymi znaleziskami podzielił się z nami pan Zdzisław z Wołowa. Na fotografii przesłanej do naszej redakcji prezentuje on grzyby, jakie udało mu się znaleźć w lesie między ulicami Leśną i Kościuszki w Wołowie. – Jak to nie ma grzybów, jak są – komentuje pan Zdzisław. Część z nich została ususzona, a reszta została przeznaczona na sos.

Wam też udało się znaleźć grzyby pokaźnych rozmiarów? Chcecie pochwalić się swoimi zbiorami? Może posiadacie rzadką odmianę rośliny, które przerosła Wasze oczekiwania? Przysyłajcie nam zdjęcia na adres redakcja@kuriergmin.pl lub na Facebooku, a my opublikujemy je w gazecie.