W 2017 roku czeka nas 10-dniowy urlop

Zobacz, kiedy w 2017 roku wziąć wolne, aby przedłużyć sobie weekendy? Kiedy przypadają święta oraz dni ustawowo wolne od pracy? Biorąc w przyszłym roku 3 dni wolnego można odpoczywać nawet 10 dni.



2017 rok będzie miał 365 dni. Czeka nas 115 dni wolnych i 250 pracujących. Pracujących w systemie 8-godzinnych czeka 2 000 godzin pracy. Najwięcej będzie ich w marcu, bo aż 184 godziny. Najwięcej wolnego będzie w grudniu.

Nowy Rok przypada w niedzielę. Święto Trzech Króli (6 stycznia) jest w piątek, więc biorąc 4 dni urlopu (od poniedziałku 2 stycznia do czwartku 5 stycznia) można świętować aż 9 dni. W lutym i marcu przyszłego roku nie ma żadnych świąt ani dni ustawowo wolnych od pracy. Uczniowie mogą jeszcze liczyć na zimowy odpoczynek. Muszą jednak na niego trochę poczekać, bo ferie w województwie dolnośląskim przypadają w 2017 roku w dniach 13-26 lutego.

Wielkanoc przypada na 16-17 kwietnia (tradycyjnie: niedziela i poniedziałek). Można więc spędzić kilka dni przez świętami w domu albo wypoczywać jeszcze po.

Długa majówka

Majówka w 2017 roku zapowiada się bardzo dobrze. Pierwszego, Święto Pracy przypada w poniedziałek, a Święto Konstytucji 3 Maja w środę. Biorąc dodatkowo trzy dni urlopu (wtorek 2 maja, czwartek 4 maja i piątek 5 maja) znów mamy 9 dni wolnego.

W czerwcu czekają nas dwa czwartkowe święta. W niedzielę, 4-tego – Zielone Świątki i 15-tego Boże Ciało. W obu przypadkach biorąc wolne w piątek, cieszymy się 4-dniowym weekendem.

W lipcu o długi weekend będzie trudno, bo w 2017 nie ma w tym miesiącu żadnych świąt, dzięki którym zyskujemy dzień wolny w pracy. Z drugiej strony jest to okres urlopowy, więc jest szansa na dłuższy odpoczynek. 15-tego sierpnia przypada w 2017 Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Jeśli uda się zadbać o urlop 14-tego w poniedziałek, mamy 4 dni wolnego.

Wrzesień i październik to zwykle pracowite miesiące, kiedy w kalendarzu brakuje dni wolnych od pracy. Nawet uczniowie, którzy co roku nie mają lekcji 14-tego października w Dzień Nauczyciela, będą zmartwieni, bo w przyszłym roku to święto wypada w sobotę.

W listopadzie 2017 Wszystkich Świętych to będzie środa. Biorąc wolne poniedziałek i wtorek, możemy liczyć na 5-dniowy urlop. Święto Niepodległości obchodzone 11-tego listopada w przyszłym roku wypada w sobotę.

Urlop po Bożym Narodzeniu

Przyszłe Boże Narodzenie też stwarza okazję to dłuższego wolnego. Pierwszy dzień świąt to poniedziałek, a drugi to wtorek. Biorąc 3 dni wolnego, możemy odpoczywać aż 10 dni i dotrwać tak do Nowego Roku 2018, który przypada w poniedziałek.