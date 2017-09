W podróży przez Litwę

Ze względu na dużą ilość chętnych, Oddział Miejski „PTTK” w Brzegu Dolnym organizuje drugą wycieczkę na trasie: WILNO-TROKI-KOWNO-DRUSKIENNIKI w terminie 12-16 maja 2018.

Program:

Dzień 1: Wyjazd w godzinach porannych z Brzegu Dolnego. Przyjazd do Wilna, przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2: Śniadanie, spotkanie z lokalnym przewodnikiem, zwiedzanie miasta, m.in.: Góra Giedymina (z wejściem) zwieńczona Zamkiem Górnym, Stary i Nowy Arsenał, Bazylika Archikatedralna z Dzwonnicą, Uniwersytet (z wejściem), Kościół św. Jana, Pałac Prezydencki, Cerkiew św. Mikołaja, Ratusz, Kościół św. Kazimierza, Filharmonia, Cerkiew św. Ducha, Ostra Brama. Czas wolny. Przejazd na uroczystą kolację biesiadną w restauracji z muzyką na żywo i degustacją lokalnych specjałów. Powrót do hotelu, nocleg .

Dzień 3: śniadanie, przejazd do TROK i zwiedzanie Gotyckiego Zamku Wielkich Książąt Litewskich . Wspaniale położony Zamek na jeziorze Galwe. Zwiedzanie wnętrz. Następnie degustacja kibinów , przejazd do Wilna, przejazd na cmentarz na Rossie, który założono w 1800 roku; spoczywają tu polscy żołnierze, a także matka Józefa Piłsudskiego oraz jego serce. Zwiedzanie Muzeum Mickiewicza (z wejściem). Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 4: Śniadanie, przejazd do KOWNA – zwiedzanie miasta m.in. katedra św. Piotra i Pawła, ruiny zamku, Ratusz, kościół św. Michała, gotycki dom Perkuna, Muzeum diabłów (z wejściem) czas wolny dla grupy, powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 5: Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do DRUSKIENNIK – miejscowości uzdrowiskowej, rejs statkiem (3 godz.) po Niemnie.Zwiedzanie podziemi klasztoru , spacer po Parku Zdrojowym, podziwianie drewnianej zabudowy willowej. Wyjazd w drogę powrotną do Polski.

Cena przy min. 50 osobach – 285 PLN/osoba+180 EUR

Cena zawiera :

– transport autokarem

-ubezpieczenie NNW i KL

-usługę pilota

-3 noclegi ze śniadaniem i obiadokolacją w Wilnie

-1 nocleg ze śniadaniem w Wilnie

-1 kolacja z uroczystą z muzyką na żywo w Wilnie

Opłaty obligatoryjne : przewodnicy lokalni 10 eur/os –płatne u pilota

Cena nie zawiera biletów wstępu do ustalenia :

Muzeum A. Mickiewicza 2 eur/os, Baszta Giedymina 2 eur/os,

Uniwersytet Wileński 2 eur/os, Zamek w Trokach 6 eur/os, rejs statkiem po Niemnie 10eur/os , Muzeum diabłów 2 eur/os, Podziemia klasztoru 2 eur/os.

Zapisy z wpłatą 100 zł do 12 października 2017 w biurze oddziału przy ul. Zwycięstwa w Brzegu Dolnym.