Zniżka studencka do kupienia za grosze w sieci!

Tańsze autobusy i tramwaje, zniżki do kina, teatru, a nawet restauracji!

Ze wszystkich studenckich przywilejów można korzystać, nie będąc studentem. W internecie bez trudu znajdziemy oferty sprzedaży hologramów przedłużających ważność legitymacji studenckiej.

Co nam grozi?

Za takie przestępstwo grozi do 5 lat więzienia. Taka sama kara grozi komuś, kto hologram wklei do legitymacji i będzie się nią posługiwał. Oczywiście nie odpowiemy za samo kupno hologramu, lecz za nieodpowiednie wykorzystanie go.

Jak zostać studentem, nie będąc nim?

Wystarczy mieć legitymację studencką. Później trzeba przez internet kupić hologram, wkleić go do legitymacji studenckiej. I gotowe. Ceny takich hologramów to zaledwie 70 zł!

Oficjalnie serwis zapewnia, że działa legalnie. Każdy, kto chce użyć naklejki w innych celach niż kolekcjonerskie jest uprzedzany, że popełnia przestępstwo.

Więcej informacji znajdziecie w Kurierze Gmin, oraz na eprasa.pl