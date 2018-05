Za żółty pył na parapetach odpowiadają głównie sosny. Ponieważ to one teraz pylą najintensywniej. Żółty pył dokucza nie tylko gospodyniom, które częściej muszą myć okna i parapety, ale także wszystkim właścicielom aut. Za to alergicy najbardziej musza przygotować się na pylącą trawę, rzepak, sosnę oraz świerk.