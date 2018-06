Życzenia na dzień taty!

Dziś jak tylko z łóżka wstałam, zaraz tatę uściskałam. Uściskałam z całej siły i wrzasnęłam: Tato miły! Nos do góry, uszy też, dziś jest Twoje święto, wiesz? Każdy Tata je obchodzi. Ty też obchodź, co ci szkodzi? A jeżeli nie dasz rady zjeść tej całej czekolady, tortu, lodów i piernika – znajdziesz we mnie pomocnika! Kocham Cię, Tatuś.



Tak bardzo Cię kocham… Dziękuję Ci za Twój uśmiech, który ogrzewa mnie w różnych chwilach życia, a najbardziej dziękuję Ci za to, że jesteś.



Kochany tato, dzień Twój wypada raz w roku,ale jest ważny i pełen uroku. Wszyscy o tobie pamiętamy i gorące życzenia Ci składamy.