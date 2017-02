W piątek w galerii Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury na os. Fabrycznym uroczyście została otwarta wystawa prac Stanisława Tomalaka, artysty plastyka urodzonego w Brzegu Dolnym.

Wernisaż cieszył się dużym zainteresowaniem, a prace wzbudzały wiele emocji. Obrazy można oglądać w galerii DOK przy ul. Zwycięstwa 1, od poniedziałku do piątku w godz. 17-18 do 24 marca. Poniżej materiały video z wydarzenia, a szczegóły i fotorelacja we wtorkowym wydaniu Kuriera Gmin.