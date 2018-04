Natura w pięknych przejawach

Twórczość malarska Alicji Idzik w Wołowskim Ośrodku Kultury.



Alicja Idzik to mieszkanka Wołowa. 6 kwietnia miała okazję zaprezentować swoją malarską twórczość w Wołowskim Ośrodku Kultury. Tematem przewodnim wystawionych obrazów była otaczająca nas przyroda. Pani Alicja jest absolwentką biologii molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Oddaje się różnym pasjom: malowaniu, pisaniu wierszy, komponowaniu ogrodu ozdobnego. Malarstwo olejne urzekło ją w 2005 roku. – W swoich obrazach pokazuję naturę w różnych, ale zawsze pięknych, jej przejawach. Najbardziej mnie fascynuje gra światła i cienia. Ciągle poszukuję środków, by najlepiej pokazać moje odczuwanie świata – przekazuje. Licznie przybyli na wystawę podziwiali bogatą florę, jak również piękno zwierzęcego świata. Jeden z obrazów ma szczególną wartość dla pani Alicji. – Obraz pt.”To moje dziecko” jest dla mnie szczególnie ważny. Jest wytworem moich wielkich emocji – mówi autorka. Wystawę Alicji Idzik można oglądać w sali kameralnej Wołowskiego Ośrodka Kultury do 20 kwietnia.