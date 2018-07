Konkurs na Miss i Mistera Bobo

Jak głosować?

Głosować można za pomocą SMS-ów lub kuponów umieszczonych w gazecie. Jeden SMS lub jeden kupon to jeden głos oddany na kandydata. SMS-a należy wysyłać pod numer 71160, w treści wpisując Bobo.X (X oznacza numer kandydata/kandydatki). Koszt SMS-a to 1,23 z VAT. Kupon należy wypełnić wpisując numer kandydata i dostarczyć do Redakcji gazety Kurier Gmin. Co tydzień na łamach naszego tygodnika będziemy informować o aktualnej liczbie głosów, jaka padła na poszczególnych kandydatów. Liczba ta będzie aktualnym stanem głosów oddanych do poniedziałku do godziny 12.00.