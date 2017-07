Z pasją i zaangażowaniem pracujesz w bibliotece?

Konkurs im. Olgi Rok jest dla Ciebie! Biblioteka to nie tylko budynek, w którym odbieramy książki. To miejsce, które inspiruje, uczy i wspiera, odgrywając ważną rolę w społeczności lokalnej. Jest to możliwe tylko dzięki pasji i zaangażowaniu osób w niej pracujących. Już po raz szósty panie pracujące w bibliotekach w całej Polsce mają szansę na stypendium w Konkursie im. Olgi Rok. Dzieląc się swoimi historiami, mogą wygrać pieniądze na spełnienie marzeń związanych z rozwojem osobistym. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na zgłoszenia do 10 lipca.

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie? Zwycięstwo w Konkursie im. Olgi Rok było dla mnie ogromnym zaskoczeniem i wyróżnieniem. Nagroda dodała mi skrzydeł. Poczułam, że to, co robię, ma sens i że praca w bibliotece to nie tylko wypożyczanie książek (co oczywiście też jest bardzo ważne), ale i coś więcej. Jako bibliotekarki mamy ogromne możliwości działań edukacyjnych i kulturotwórczych. Każda z nas jest inna, mamy inne pasje i doświadczenia, dlatego nie ma też dwóch podobnych bibliotek, mówi Natalia Stępień, laureatka V edycji Konkursu im. Olgi Rok. Wyróżnienie, które otrzymałam to świetna promocja Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz gminy Czechowice – Dziedzice. To pokazanie, że bibliotekarz to ciekawy zawód – pełen pasji i radości. A biblioteka to niezwykłe miejsce, to słowa Katarzyny Wituś, która w poprzedniej edycji Konkursu zdobyła wyróżnienie. O tym, że przedsięwzięcie jest realnym wsparciem bibliotekarek, świadczą osiągnięcia poprzednich nagrodzonych.

W tegorocznej edycji plebiscytu na Bibliotekarza Roku, aż 3 spośród 16 finalistek to nasze stypendystki. Wszystkie z nich zdobyły również ten tytuł w swoich województwach. Zależy nam również na docenieniu roli, jaką biblioteki – i zatrudnione w nich kobiety – odgrywają w rozbudzaniu aspiracji oraz rozwoju społeczności, których częścią jest biblioteka – twierdzi Karolina Muzal, koordynatorka konkursu im. Olgi Rok. Bibliotekarki z całej Polski mogą ubiegać się o stypendium w dwóch kategoriach konkursowych: placówka biblioteczna jednoosobowa oraz placówka biblioteczna wieloosobowa. Wysokość rocznego stypendium w każdej z dwóch kategorii wynosi 5 000 zł. Podczas oceny wniosków Kapituła Konkursu weźmie pod uwagę to, w jakim stopniu doświadczenia kandydatki mogą być inspirujące dla innych kobiet, czego mogą nauczyć się od niej inne biblioteki, szczególnie w zakresie pozyskiwania nowych użytkowników i zaangażowania w życie lokalnej społeczności, oraz potencjał kandydatek jako liderek zmiany

w swoich społecznościach. Stypendium w Konkursie im. Olgi Rok jest finansowane ze środków funduszu wieczystego, utworzonego w 2012 roku z inicjatywy wnuczki Olgi Rok – Ani, która w ten sposób chciała upamiętnić życie i pracę babci – bibliotekarki z Warszawy. Jego celem jest wsparcie rozwoju osobistego bibliotekarek z całej Polski oraz zebranie i docenienie historii kobiet, które – podobnie jak kiedyś Olga Rok – potrafią mobilizować siebie i innych do poszukiwania nowych rozwiązań, do przełamywania stereotypów i które wspierają rozwój swoich społeczności. Stypendium jest współfinansowane ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności