Mój Pupil 2017

Jak co roku wybieramy pupila powiatu wołowskiego. Zwycięzcę wskażą Czytelnicy. Główna nagroda to sesja zdjęciowa dla właściciela i jego zwierzaka. W dzisiejszym numerze znajdziecie 88 kandydatów. Przy każdym z nich znajduje się numer, na który można wysyłać sms-y.

Na kandydatów można głosować od dziś do 30 listopada . Głosowanie kończy się tego dnia o godzinie 12.00. Zwycięzców ogłosimy 5 grudnia na łamach naszego tygodnika. Na pupila i jego właściciela, który otrzyma największą liczbę głosów, czeka nagroda w postaci sesji zdjęciowej w salonie fotograficznym Foto Szery w Wołowie.

Jak głosować?

Głosować można za pomocą SMS-ów. Jeden SMS to jeden głos oddany na kandydata. SMS-a należy wysyłać pod numer 71051 w treści wpisując X.pupil (X oznacza numer kandydata/kandydatki). Koszt SMS-a to 1,23 zł z VAT. Co tydzień na łamach naszego tygodnika będziemy informować o aktualnej liczbie głosów, jaka padła na poszczególnych kandydatów. Liczba ta będzie aktualnym stanem oddanych głosów w każdy poniedziałek do godziny 12.00.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.