Oceniamy samorządowców i lokalnych działaczy – Głosując oceniasz!

Głosując oceniasz!

Podsumowujemy prace naszych samorządowców i lokalnych działaczy. Jak pracowali dla nas przez ostatnie 4 lata? Głosując – oceniasz (należy wybrać numer sms 7248, treść smsa: DZ.x) (x to numer kandydata). Oto pierwsi nominowani przez Redakcje. To wszystkim znane osoby, wybrane przez mieszkańców 4 lata temu w wyborach samorządowych do rad gmin i powiatu. Wskazani przez nas do rankingu pracowali jako przewodniczący komisji i gmin oraz powiatu. Jak pracowali? Głosując ocenisz ich pracę. Na kolejne zgłoszenia czekamy od Czytelników i internautów. Można je przesyłać na priv na facebooku lub na skrzynkę redakcja@kuriergmin.pl wraz z krótkim uzasadnieniem. Regulamin na w zakładce konkursy. więcej na eprasa.

Regulamin plebiscytu

Więcej informacji znajdziecie na łamach gazety Kurier Gmin! Oraz na eprasa.pl