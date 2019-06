Dziękujemy wszystkim za zgłoszenia pod postem konkursowym w serwisie Facebook. Zgodnie z regulaminem książki trafią do: Anny Łacwik, Lui Zki oraz do Pauliny Rendycz. Po odbiór nagrody należy zgłosić się do końca czerwca w siedzibie redakcji Kuriera Gmin. Redakcja znajduje się przy ul. Zwycięstwa 15 w Wołowie i czynna jest od godz. 9.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku.

Zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy! Zdjęcia wraz z życzeniami ukażą się w czwartkowym numerze Kuriera Gmin!