Tylko do północy możesz jeszcze wpłynąć na wyniki głosowania w naszym Plebiscycie Sportowym Kuriera Gmin. Poniżej przypominamy numery wszystkich kandydatów i podajemy liczbę głosów, które spływały do nas do poniedziałku.

Zapraszamy na Galę Kultury i Sportu, która organizowana jest w piątek 3 marca o godzinie 18.00 w Wołowskim Ośrodku Kultury.



Już teraz dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym Plebiscycie, organizowanym co roku, od 24 lat. Gratulujemy wszystkim nominowanym, których zapraszamy na oficjalne ogłoszenie wyników. Oprócz tego włodarze miast i starosta w trakcie gali wręczą specjalne nagrody dla ludzi kultury, którzy promują nasze miasta i powiat.