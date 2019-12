Regulamin konkursu “Najpiękniejsze ozdoby świąteczne”

I. Postanowienia ogólne

1. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu Konkursu. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania nagrody lub wykluczenia z Konkursu.

2. Organizatorem konkursu jest Agencja Reklamowo-Medialna Art, z siedzibą 56-100 Wołów przy ulicy Zwycięstwa 15, zwany dalej “Organizatorem”

3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

4. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.

5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

6. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.kuriergmin.pl

7. Informacje o konkursie będą dostępne na profilu Kurier Gmin na portalu społecznościowym Facebook, oraz w wydaniach gazety „Kurier Gmin”.

II. Zasady konkursu

1. Konkurs trwa od chwili opublikowania posta konkursowego w serwisie Facebook do 21 grudnia do godz. 18.00.

2. Udział w konkursie polega na udostępnieniu swojego zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym, oraz zebraniu jak największej ilości kliknięć „lubię to” pod zdjęciem.

3. Nagrodą w konkursie są dwa zestawy podwójnych biletów na Kabaret Jurki w Wołowie.

4. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

III. Sposób wyłaniania zwycięzców

1. Nagrodę główną w konkursie wygrywają tylko dwa zgłoszenia.

2. Zwycięzcą w konkursie jest osoba, której zdjęcie udostępnione w komentarzu pod konkursowym postem, zdobyło najwięcej kliknięć „lubię to” do godz. 18.00, 21 grudnia.

V. Wydanie nagród

1. Informacja o zwycięzcy zostanie podana do publicznej wiadomości 27 grudnia na łamach tygodnika Kurier Gmin.

2. Dane Zwycięzcy oraz pozostałych Uczestników, zdjęcia i uzasadnienie zostaną podane do wiadomości publicznej na łamach gazety 27 grudnia.

3. Nagroda nie podlega zwrotowi lub wymianie.

4. Nagrodę należy odebrać nie później niż 14 dni od dnia opublikowania numeru gazety, w której znajduje się informacja o rozwiązaniu konkursu.

VI. Laureaci i dane osobowe

1. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

VII. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania konkursu w terminie i w czasie określonym w pkt. 10 regulaminu z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora. W takim przypadku konkurs zostanie przełożony na inny termin. Data emisji zostanie podana w gazecie „Kurier Gmin” i na stronie www.kuriergmin.pl