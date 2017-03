Regulamin konkursu „Wycieczka z Kurierem”

5. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.kuriergmin.pl

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

1. Konkurs trwa od 21 marca do 28 kwietnia 2017 roku do godziny 15.00.

2. Udział w konkursie biorą klasy czwarte, piąte i szóste szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Wołów, gminy Wińsko i gminy Brzeg Dolny.

3. Udział uczniów klas szkół podstawowych jest koordynowany przez wychowawców klas.

4. Udział w konkursie polega na stworzeniu przez uczniów pracy plastycznej. Praca plastyczna powinna składać się z rysunku i gotowych elementów graficznych – wagoników oraz hasła „Wycieczka z Kurierem”.

5. Każda klasa może stworzyć tylko jedną pracę plastyczną, która będzie pracą zbiorową.

6. Powyższe elementy graficzne (wagoniki) będą publikowane w numerach tygodnika Kurier Gmin w dniach: 28.03, 4.04, 11.04, 18.04 i 25.04 2017 roku.

7. Co tydzień będą publikowane grafiki w różnych kolorach, które należy wyciąć i przykleić na arkuszu pracy.

8. Warunkiem udziału w konkursie będzie stworzenie pracy plastycznej, w której będą uwzględnione grafiki wagoników posiadających wszystkie 5 kolorów.

9. Praca plastyczna ma nawiązywać tematyką do szkolnej wycieczki w kopalni złota.

10. Pracę konkursową należy przynieść osobiście do Redakcji Kuriera Gmin przy ul. Zwycięstwa 15 w Wołowie do dnia 28 kwietnia do godziny 15.00.

11. Praca konkursowa powinna zawierać takie dane jak: nazwa szkoły, klasa (np. 5 B), imię i nazwisko wychowawcy, imiona i nazwiska uczniów oraz telefon kontaktowy do wychowawcy klasy.