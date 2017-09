Empik zaprasza biblioteki ze wszystkich publicznych i społecznych szkół podstawowych z całej Polski do udziału w akcji „Tysiąc powodów by czytać”. To element szeroko zakrojonego programu wspierania czytelnictwa wśród dzieci i ma na celu wciąganie najmłodszych w fascynujący świat literatury. Dziesięciu bibliotekom, wyłonionym w głosowaniu internetowym, Empik podaruje po 1000 książek. Druga edycja „Tysiąc powodów by czytać” rusza 4 września.

Szkolna biblioteka to miejsce, w którym dzieci zaczynają swoją przygodę z czytaniem. To tam odkrywają fascynujące przygody „Dzieci z Bullerbyn” i dzięki nim uczą się jak ważna jest przyjaźń, tam zaczynają poszukiwania magicznego błękitnego koralika ze świata „Karolci”, czy podpatrują figle „Mikołajka”. Oprócz klasycznych tytułów z kanonu literatury dziecięcej i lektur szkolnych najmłodsi trafiają w bibliotekach na najnowsze wydawnictwa, powieści i albumy. Dzięki pięknym ilustracjom i wciągającym historiom kształtują one w maluchach nawyk sięgania po książki. Empik wspiera szkoły w zapełnianiu bibliotecznych półek najbardziej rozchwytywanymi pozycjami, dlatego już po raz drugi organizuje akcję i konkurs pod hasłem „Tysiąc powodów by czytać”, dzięki któremu aż dziesięć podstawówek będzie mogło spełnić czytelnicze marzenia uczniów.

Zgłoszenia bibliotek z publicznych i społecznych placówek z całej Polski będą przyjmowane od 4 do 27 września na stronie www.empik.com/biblioteki. Konkursowe zadanie dostarczy uczniom nie lada frajdy. Polega na zrobieniu zdjęcia, na którym dzieci zaaranżują scenkę, która będzie stanowić okładkę dowolnie wybranej książki. Dołączą do niego tekst uzasadniający wybór danej książki oraz opis przygotowań do realizacji sesji zdjęciowej.

Zwycięzców w konkursie „Tysiąc powodów by czytać” wybiorą internauci w głosowaniu. Nagrody zostaną przyznane 10 bibliotekom w dwóch kategoriach. Ciężarówka wypakowana tysiącem książek pojedzie do każdej z pięciu zwycięskich szkół w kategorii do stu uczniów i do każdej z pięciu szkół-laureatek, w których uczy się więcej niż setka dzieci. Dodatkowo 500 pierwszych podstawówek, które zgłoszą się do akcji, otrzyma fotoksiażkę ufundowaną przez Empikfoto.

Ponieważ biblioteki szkolne to często pierwsze i jedyne miejsca kontaktu dzieci z książkami, Empik chce, by szkoły same decydowały, które tytuły z oferty sklepu wybiorą do bibliotecznych zbiorów. W ubiegłym roku szczególnym zainteresowaniem cieszyły się „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”, które zostały uznane za Najlepszą Książkę Dziecięcą „Przecinek i Kropka” 2016. Dlatego też opracowanie graficzne tegorocznej edycji konkursu „Tysiąc powodów by czytać” powierzono ilustratorowi „Niesamowitych przygód…”, Danielowi de Latourowi. Artysta, który jest laureatem wielu prestiżowych nagród tworzy także dla dorosłych, ale – jak sam przyznaje – pracując nad książkami dla dzieci, może bez skrupułów rysować tak, jak lubi najbardziej: dużo i wszędzie. Niektóre rysunki są inspirowane twórczością jego dzieci.

Akcję „Tysiąc powodów by czytać” wspierają uczestnicy programu Mój Empik. Każda transakcja dokonana przy użyciu karty stanowi cegiełkę wspierającą rozwój czytelnictwa wśród dzieci i przyczynia się do odkrywania przez nie niezwykłego świata literatury.

regulamin i szczegóły: http://www.empik.com/biblioteki

pytania: biblioteki@empik.com: tel.(22) 551 32 83 (w godz.9.00-15.00)

zgłoszenia: 4-27 września

głosowanie: 2-22 października

wyniki: 26 października