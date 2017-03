Wielka akcja Kuriera Gmin – wygraj wycieczkę dla swojej klasy!

Zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe do udziału w naszej zabawie „Wycieczka w Kurierem”. Uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych z terenu powiatu wołowskiego mają okazję wspólnie ze swoimi wychowawcami powalczyć o darmowy wyjazd do Złotego Stoku. Jedna z klas, 12 maja, pojedzie do Kopalni Złota, gdzie czeka ją sporo atrakcji. Wystarczy na bieżąco śledzić wydania naszej Gazety i wykonać wspólną pracę konkursową. O szczegółach i zasadach udziału w zabawie przeczytacie w najnowszym wydaniu naszego tygodnika. Regulamin konkursu znajdziecie tutaj.