Wybieramy Miss i Mistera Bobo!

Rozpoczęliśmy jak co roku konkurs na najpiękniejsze bobasy powiatu wołowskiego. Zwycięzcę wskażą Czytelnicy. Główna nagroda to rodzinna sesja zdjęciowa. Mamy już pierwsze zgłoszenia i czekamy na kolejne. Od dzisiaj możecie oddawać głosy na swoich faworytów.

Głosować można za pomocą SMS-ów i kuponów. Jeden SMS to jeden głos oddany na kandydata. SMS-a należy wysyłać pod numer 71160 w treści wpisując BOBO.X (X oznacza numer kandydata/kandydatki). Koszt SMS-a to 1,23 zł z VAT. Co tydzień na łamach naszego tygodnika będziemy informować o aktualnej liczbie głosów, jaka padła na poszczególnych kandydatów. Liczba ta będzie aktualnym stanem oddanych głosów w każdy poniedziałek do godziny 12.00. Numery kandydatów umieszczone są przy zdjęciach w aktualnym wydaniu naszego tygodnika.

Kupony umieszczone będą w każdym numerze przez okres trwania konkursu. Należy je przynosić do Redakcji Kuriera Gmin przy ul. Zwycięstwa 15 w Wołowie.

Zgłoszenia przyjmujemy przez cały okres trwania konkursu. Będziemy publikować w kolejnych wydaniach te, które otrzymamy do każdego piątku do godz. 12. Aby zgłosić swoją pociechę należy wysłać jej imię, nazwisko, wiek i miejscowość oraz zdjęcie. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci do lat 5.

Na kandydatów można głosować od dziś do 15 września. Głosowanie kończy się tego dnia o godzinie 12.00. Zwycięzców ogłosimy 19 września na łamach naszego tygodnika. Na kandydatkę i kandydata, którzy otrzymają największą liczbę głosów czeka nagroda w postaci rodzinnej sesji zdjęciowej w dowolnie wybranym plenerze, a ich wizerunki przez cały rok będą zdobiły naszą rubrykę „Na zdrowie”.