Wybieramy najlepsze OSP w powiecie

Dzień Strażaka już 4 maja. Z tej okazji postanowiliśmy docenić nasze lokalne ochotnicze jednostki, które razem z zawodowymi strażakami ratują życie ludziom, ryzykując własne. Co tydzień będziemy publikować w gazecie krótki opis trzech jednostek, a Czytelnicy wybiorą ich zdaniem najlepszą.

Głosować można za pomocą kuponów i SMS-ów. Jeden kupon/jeden SMS to jeden głos oddany na daną jednostkę. Aby wziąć udział w głosowaniu SMS, należy wpisać w treść wiadomości OSP.X (w miejsce X należy wpisać numer jednostki) pod numer 7148. Koszt wiadomości to 1,23 zł z VAT. Kupony należy przynosić osobiście lub wysyłać pocztą do Redakcji Kuriera Gmin przy ul. Zwycięstwa 15 w Wołowie. Decyduje data wpływu. Co tydzień będziemy informować o aktualnych wynikach głosowania, uwzględniając głosy otrzymane do piątku do godziny 12.00. Głosowanie będzie trwać do 5 maja, a zwycięzcę ogłosimy we wtorek, 9 maja. Regulamin konkursu znajdziecie tutaj.

OSP Kod sms OSP Brzeg Dolny OSP.1 OSP Lubiąż OSP.2 OSP Krzydlina Wielka OSP.3 OSP Krzydlina Mała OSP.4 OSP Stary Wołów OSP.5 OSP Pełczyn OSP.6 OSP Wińsko OSP.7 OSP Smogorzów Wielki OSP.8 OSP Wyszęcice OSP.9 OSP Krzelów OSP.10 OSP Orzeszków OSP.11 OSP Turzany OSP.12