Wybieramy Najpopularniejszych 2016 roku. Nominowanym już gratulujemy!

Ruszamy, jak co roku od 24 lat, z Plebiscytem Kuriera Gmin na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Nadzieję. Po raz drugi proponujemy też zabawę „w rozmiarze powiatowym”, na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Wołowskiego. Wszystkim nominowanym gratulujemy, Czytelników zapraszamy do zabawy i głosowania na swoich faworytów. Wręczenie nagród nastąpi 4 marca w Wołowskim Ośrodku Kultury podczas Gali Sportu i Kultury. W Plebiscycie Kuriera Czytelnicy zdecydują, kto otrzyma zwycięskie statuetki sportowe, a włodarze miast i starosta wręczą specjalne nagrody dla ludzi kultury, którzy promują nasze miasta i powiat.

Sylwetki kandydatów znajdują na stronie 22-23 najnowszego wydania Kuriera Gmin. W gazecie również kupony, które można przynosić lub przesyłać do nas pocztą (Kurier Gmin, ul. Zwycięstwa 15, 56-100 Wołów). W jednej gazecie znajdziecie trzy kupony: po jednym na ulubionego sportowca, trenera i nadzieję. Można również głosować za pomocą SMS-ów. 1 wiadomość to 1 głos oddany na konkretnego kandydata. Koszt wiadomości to 1,23 zł z VAT. Dokładną instrukcję, jak głosować za pomocą SMS- ów, znajdziecie przy opisach kandydatów.

Regulamin konkursu – kliknij TUTAJ.

Najpopularniejsi w ubiegłym roku

edycja 2016 – galeria

Blisko 200 osób bawiło się na Powiatowej Gali Kultury i Sportu, podczas której rozstrzygnięto Plebiscyt Kuriera Gmin na najpopularniejszych ludzi związanych ze sportem i kulturą za 2015 rok. Po raz pierwszy w jednym miejscu spotkali się mieszkańcy trzech gmin: Wołowa, Wińska i Brzegu Dolnego, aby nagrodzić swoich faworytów. Zwycięzcy oraz nominowani, na których Czytelnicy Kuriera Gmin oddali ponad 10 tys. głosów, bawili się do białego rana w Starej Stołówce. W Plebiscycie Kuriera Gmin na najpopularniejszych sportowców, trenerów i nadzieje roku oraz w kategorii kultura: artysta, opiekun, nadzieja i wydarzenie roku, zmierzyli się ze sobą mieszkańcy trzech gmin: Wołowa, Wińska i Brzegu Dolnego. Z tarczą z I Powiatowej Gali Kultury i Sportu do domu w kategorii „Sport” wróciło Wińsko, a w kategorii kultura – „Wołów”.

Najpopularniejsi w powiecie…

Tytuł Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Wołowskiego zdobył Dominik Kazimierczak z Wińska (zapasy, klub „Wiatr”), nagrodę w kategorii „Trener” otrzymała Agnieszka Nowak (Piłkarska szkółka dla dziewcząt) z Wołowa, a „Nadzieją Powiatu Wołowskiego” została Monika Kozak z Wińska (Klub Karate Goju Ryu Wińsko). „Artystą Roku” w powiecie wołowskim został Patryk Jasiński (tancerz zespołu „Traf”) z Wołowa, „Opiekunem Roku” – Eugeniusz Opyd z Wołowa (zespół „Warzęgowanie”), a w kategorii „Nadzieja Roku” nagrodę dostał zespół „Mali Warzęgowianie”. Nagroda za „Wydarzenie Roku 2015 Powiatu Wołowskiego” trafiła do Wińska za „Space of Sound 4” – imprezę muzyki elektronicznej z Krzelowa. Nagrodę odebrali: Ireneusz Ługowski i Kamil Poźniak. Rozdano również nagrody specjalne za reprezentowanie gmin na arenie powiatowej, krajowej oraz międzynarodowej. Otrzymali je: Akademia Piłkarska z Wińska, w imieniu której nagrodę odebrali: Dariusz Łeśko i Olgierd Pogorzelec; „Banici Wołów (żużel) oraz Józef Szabowski za 60 – lecie działalności zapaśniczej w gminie Brzeg Dolny. Imprezę uświetnił występ grupy z Wińska oraz Patryk Jasiński i Miriam Muńko z zespołu „Traf” z Wołowa oraz „Ghost Fire” Renata Bogonos z Wińska. Galę otworzył starosta powiatu wołowskiego, Maciej Nejman oraz Marta Ringart-Orłowska, redaktor naczelna Kuriera Gmin – organizator Plebiscytu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się włodarze gmin i powiatu: wójt Jolanta Krysowata, burmistrz Dariusz Chmura, wicestarosta Władysław Boczar, wiceprzewodniczący powiatu Ryszard Mirytiuk oraz Łukasz Ciołek, a także radny sejmiku dolnośląskiego Ryszard Lech i członek zarządu województwa dolnośląskiego Tadeusz Samborski. Goście bawili się na balu przy muzyce zespołu „Impuls” z Wrocławia. Galę poprowadził Tomasz Pamin, jej organizatorami były gminy: Wołów, Wińsko oraz powiat wołowski. Redakcja Kuriera Gmin, dziękuje pracownikom Wołowskiego Ośrodka Kultury, Olgierdowi Pogorzelcowi, menedżerowi sportu w Wińsku, wszystkim osobom zasiadającym w kapitule, z organizatorem Rafałem Borzyńskim na czele, za pomoc przy Plebiscycie i Gali.

Wyniki Plebiscytu Kuriera Gmin na Najpopularniejszych Powiatu Wołowskiego (edycja 2016):

Kategoria Kultura:

Artysta Roku Powiatu Wołowskiego:

Patryk Jasiński – 777 głosów Zespół Kometa – 601 głosów Natalia Pielich – 232 głosy

Opiekun Roku Powiatu Wołowskiego:

Eugeniusz Opyd – 140 głosów Maria Bigus – 102 głosy Anna Żmuda – 77 głosów

Nadzieja Roku Powiatu Wołowskiego:

Mali Warzęgowianie – 787 głosów Wiktoria Bekacz – 639 głosów Weronika Sakowska – 275 głosów

Wydarzenie Artystyczno – Kulturalne Roku Powiatu Wołowskiego:

Space of Sound – 112 głosów Rapkonektor Akcja Charytatywna miały

Kategoria Sport:

Sportowiec Roku Powiatu Wołowskiego:

Dominik Kaźmierczak – 1280 głosów Damian Wróbel – 320 głosów Ewa Godlewska – 231 głosów

Trener Roku Powiatu Wołowskiego:

Agnieszka Nowak – 174 głosy Andrzej Ulmaniec – 53 głosy Anita Jaworska – 27 głosów

Nadzieja Roku Powiatu Wołowskiego:

Monika Kozak – 1430 głosów Magdalena Stec – 1395 głosów Maja Macioła – 307 głosów

Sportowiec Roku Gminy Wołów:

Ewa Godlewska – 231 głosów Magdalena Kusz – 14 głosów Kamil Ramiączek – 13 głosów

Sportowiec Roku Gminy Wińsko:

Dominik Kaźmierczak – 1280 głosów Łukasz Derda – 123 głosy

Sportowiec Roku Gminy Brzeg Dolny:

Damian Wróbel – 320 głosów Adrianna Zaczkiewicz – 7 głosów Patryk Bobkiewicz – 6 głosów

Trener Roku Gminy Wołów:

Agnieszka Nowak – 174 głosy Wiesław Łobacz – 9 głosów Krzysztof Tabak – 5 głosów

Trener Roku Gminy Wińsko:

Andrzej Ulmaniec – 53 głosy

Trener Roku Gminy Brzeg Dolny:

Anita Jaworska – 27 Roman Pogorzelski – 14 Piotr Zaczkiewicz – 13

Nadzieja Roku Gminy Wołów:

Magdalena Stec – 1395 głosów Paweł Leśniewski – 100 głosów

Nadzieja Roku Gminy Wińsko:

Monika Kozak – 1430 głosów Nina Ossowska – 184 głosy Julia Łozińska – 17 głosów

Nadzieja Roku Gminy Brzeg Dolny: