Wybieramy Najpopularniejszych 2016 roku. Zobacz sylwetki sportowców

Trwa Plebiscyt Kuriera Gmin na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Nadzieję. Po raz drugi proponujemy zabawę „w rozmiarze powiatowym”, na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Wołowskiego. Wszystkim nominowanym gratulujemy, Czytelników zachęcamy do zabawy i głosowania na swoich faworytów.

Wręczenie nagród nastąpi 4 marca w Wołowskim Ośrodku Kultury podczas Gali Sportu i Kultury. W Plebiscycie Kuriera Czytelnicy zdecydują, kto otrzyma zwycięskie statuetki sportowe, a włodarze miast i starosta wręczą specjalne nagrody dla ludzi kultury, którzy promują nasze miasta i powiat.

W gazecie znajdziecie kupony, które można przynosić lub przesyłać do nas pocztą (Kurier Gmin, ul. Zwycięstwa 15, 56-100 Wołów). W jednej znajdziecie trzy: po jednym na ulubionego sportowca, trenera i nadzieję. Można również głosować za pomocą SMS-ów. 1 wiadomość to 1 głos oddany na konkretnego kandydata. Koszt wiadomości to 1,23 zł z VAT.

Regulamin konkursu – kliknij TUTAJ.

Zdjęcia kandydatów i dokładna instrukcja, jak głosować za pomocą SMS- ów znajdują na stronie 22-23 każdego wydania Kuriera Gmin. Poniżej sylwetki uczestników tegorocznej edycji.

Najpopularniejszy Sportowiec

Wojciech MARCINIAK – Wołowski Banita w ostatnich miesiącach aktywnie uczestniczy w życiu krajowego środowiska entuzjastów speedway’a, wielokrotnie stając na starcie amatorskich imprez, w trakcie których godnie reprezentował klub, stając się najlepszym ambasadorem wołowskiego żużla.

Szymon MAZUR – Boczny obrońca jest ważnym elementem odradzającej się drużyny z Brzegu Dolnego. Oprócz solidnej gry w defensywie był przydatny kolegom w konstruowaniu akcji ofensywnych, notując na swym koncie trafienia i asysty. Przed futbolową ekipą KP jeszcze długa droga, lecz postawa takich zawodników daje kibicom nadzieję, iż ich pupile wrócą na swoje miejsce.

Damian ŻRÓDŁO – Jest jednym z wielu talentów, które swoją przygodę ze sportem urzeczywistniają pod szyldem wołowskiej Wolovii. W meczach 5.ligi jest pewnym punktem zespołu, który śmiało zmierza w kierunku wyższego szczebla rywalizacji. Swoją dobrą grą zgłasza także aspiracje do pierwszej drużyny i jeśli jego talent nadal będzie się rozwijał, już niedługo może być mocnym punktem 2.ligowej ekipy.

Krzysztof MAŁEK – Zawodnik w minionych miesiącach mocno pracował, przebiegając w ciągu roku ponad 3.200 kilometrów. Jego praca znalazła odzwierciedlenie w wynikach, gdyż uzyskał on najlepsze rezultaty wśród powiatowych entuzjastów biegania na trasach 2.Biegu Flagi Narodowej (3.miejsce w kat. M-40) oraz 2.Biegu w Naturze Nadleśnictwa Wołów (2.miejsce w kat. M-40).

Gabriela KAZNOWSKA – W minionym roku stała się prawdziwą kolekcjonerką trofeów. Medale przywoziła właściwie z każdych zawodów, a wśród jej sportowych „skalpów” są tytuły najlepszej juniorki młodszej Pucharu Polski i Mistrzostw Polski. W Nymburku sięgnęła również po Mistrzostwo Czech.

Dawid DĄBEK – Rozwój talentu tego 15.latka nabrał w minionym roku dużego tempa. Zapaśnik wołowskiego Wiatru dominował na matach regionu, przywożąc m.in. brązowy medal z Mistrzostw Polski młodzików i regionalny tytuł w grupie juniorów młodszych. Gimnazjalista okazał się także najlepszy w Wojewódzkich Mistrzostwach w Krakowie i na zapaśniczej Gali w Namysłowie.

Dominika ŁYCZKO – To jeden z pierwszych talentów, jaki wypłynął na falach dolnobrzeskiej pływalni. Swoje umiejętności udoskonala pod szyldem wrocławskiego AZS AWF, coraz śmielej wkraczając do krajowej czołówki. W ostatnich miesiącach pływaczka sięgnęła po srebrny medal Mistrzostw Polski w Ratownictwie, a za jej sukces uznać można brąz na Międzynarodowym Grand Prix Opola.

Adrian MARCINKOWSKI – Miniona piłkarska jesień była wyjątkowa dla sympatyków wołowskiego MKP. Ich klub zadebiutował na szczeblu 4.ligi i na początku zmagań był jedną z większych niespodzianek. Potem wprawdzie zespół nieco wyhamował, ale rundę zaliczyć można do udanych. Był to dobry czas szczególnie dla Adriana Marcinkowskiego, który – choć dość przypadkowo, okazał się jednym z najskuteczniejszych graczy 4.ligi.

Jakub PIETROŃ – W ostatnich miesiącach reprezentant dolnośląskiej kadry potwierdził swój regionalny prymat Mistrzostwem Dolnego Śląska (kat. 59kg), dobrze zaprezentował się na olimpijskich matach w Lidzbarku Warmińskim i przywoził najwyższe trofea z wielu krajowych imprez. Od 6 lat jest przykładem sumienności i dyscypliny w pracy na treningach.

Szczepan KALUS – Pływak dolnobrzeskiego Rokity w ostatnich miesiącach pokazał się z bardzo dobrej strony na wielu pływalniach nie tylko naszego regionu. Jego talent ciągle się rozwija, co znajduje potwierdzenie w coraz lepszych życiowych rekordach. Pracowity i koleżeński, może być wzorem dla wielu pływaków z dolnobrzeskiej sekcji.

Maja MACIOŁA – Zawodniczka wypłynęła już na szersze wody i w tej chwili nad swoim talentem pracuje w barwach wrocławskiej Juvenii. Znalazła się w regionalnej kadrze młodzików, a w rywalizacji stylem grzbietowym należy do czołówki krajowej (4.miejsce na dystansie 100m). Wielokrotna medalistka zawodów rangi krajowej i międzynarodowej, rekordzistka DOZP na 400m stylem zmiennym.

Najpopularniejszy Trener

Grzegorz PACZKOWSKI – Prowadzona przez niego drużyna dzielnie walczyła w lidze dolnośląskiej trampkarzy, potem wołowianie sięgnęli po historyczne (pierwsze dla polskiej ekipy) zwycięstwo w belgijskim HAGELAND CUP, a jesienią grupa juniorów młodszych wywalczyła czołowe miejsce w lidze okręgowej.

Michał WALENCKI – Gra w 2.lidze w sporym stopniu amatorskiej drużyny z Wołowa to jego duża zasługa. Nie tylko jest mocnym punktem przy tenisowym stole, ale i dzieli się swoim doświadczeniem z kolegami, co przynosi dobre skutki. Swoją uwagę poświęca również pracy z młodymi adeptami ping-ponga.

Adrian CZECH – Od wielu lat związany z zapaśniczą sekcją dolnobrzeskiego Rokity. W jej barwach święcił sukcesy jako zawodnik, był jednym z prekursorów występów naszych reprezentantów na dohyo, a teraz swoje doświadczenie i wiedzę przekazuje młodemu pokoleniu. Przystępność i dystans do samego siebie zjednuje mu szacunek i sympatię podopiecznych.

Zbigniew MENCEL – Człowiek, który na futbolu zjadł zęby – i to dwa razy. W zawodniczej karierze ma na koncie występy w 3.lidze pod szyldem Górnika Polkowice, a od rundy jesiennej prowadzi ekipę Komety Krzelów. Na razie jego i ekipy celem jest ligowy byt, ale perspektywa przed drużyną może być o wiele lepsza.

Karolina POROWSKA – Pływacka sekcja dolnobrzeskiego Rokity może pochwalić się bardzo szeroką grupą podopiecznych, co z jednej strony powodowane jest rosnącą popularnością dyscypliny, ale i znakomitym podejściem do młodych sportowców szkoleniowej kadry. Ciekawe zajęcia, prowadzone w miłej atmosferze dają wyniki i zadowolenie.

Kamil UCHNAST – Taekwon-do ITF ma w Brzegu Dolnym tradycję sięgającą początku lat 90.tych ubiegłego stulecia. Zmieniały się czasy i nazwa, ale wciąż w tym środowisku był człowiek, który klub AVASATARE wprowadził do krajowej czołówki – 2 razy z rzędu 2.miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski. Mimo ponad 100 adeptów wciąż uważa, że najlepsze dopiero przed klubem.

Grzegorz SZEWCZYK – Przygoda szkoleniowca z dolnobrzeskim KP trwa wprawdzie niezbyt długo i w tym okresie drużyna nie zanotowała spektakularnych sukcesów, ale w parę tygodni udało się stworzyć zespół, który co najmniej przyzwoicie radzi sobie w klasie okręgowej. Godne to uwagi, gdyż pole działania szkoleniowiec miał mocno ograniczone.

Adam ŁYCZKO – Praca z młodzieżą nie jest łatwa, ale daje z pewnością wiele satysfakcji. Ten szkoleniowiec może o tym powiedzieć bardzo dużo, gdyż prowadzeni przez niego pływacy mają już na koncie pierwsze sukcesy. Są one efektem talentu zawodników, ale także ciekawych treningów oraz zaangażowania szkoleniowca.

Nadzieja Sportu

Alicja MASŁOWSKA – Dwa lata temu zdecydowała się rozpocząć swoją przygodę z karate, które szybko stało się jej wielką pasją. Trenuje z ogromną ambicją, dzięki czemu może już pochwalić się znaczącymi sukcesami, m.in. złote medale na turniejach w Kórniku, Lesznie oraz Legnicy. Ostatnie miesiące przyniosły jej jeszcze więcej spektakularnych zwycięstw i medali.

Jakub STAWISKI – Piłkarska młodzież wołowskiej drużyny okazała się rewelacją silnie obsadzonego międzynarodowego turnieju w Belgii HAGELAND CUP. Spektakularne zwycięstwo było dla kibiców wielką niespodzianką, ale cały zespół na ten sukces ciężko zapracował. Mocno we znaki rywalom na murawach w Westerloo dał się właśnie Jakub, będąc najskuteczniejszy graczem MKP.

Dawid SZULIK – Uczeń 1.klasy gimnazjum w Wińsku ma szerokie sportowe zainteresowania, choć na plan pierwszy wybija się oczywiście futbol, dlatego rozpoczął naukę w klasie o profilu piłkarskim. Oprócz tego sprawdza swoje umiejętności w biegach crossowych i w 1.Biegu Jana Pawła II okazał się bezkonkurencyjny. Na swoim koncie ma już tytuł najlepszego sportowca roku w SP Krzelów.

Mateusz BANDURA – Przed tym zawodnikiem w zasadzie jeszcze cała kariera sportowa, ale już zapowiada się, że może być ona bardzo bogata. W minionym roku na Mistrzostwach Polski mógł cieszyć się ze złota (układy formalne) i srebra (techniki specjalne). Został uznany najlepszym zawodnikiem Pucharu Polski, a w Moravia OPEN nie miał sobie równych w układach formalnych.

Magdalena SIEDY – Dziesięciolatka każdym swoim występem udowadnia, że drzemie w niej duży sportowy potencjał, o czym w minionych miesiącach przekonało się wiele konkurentek. W minionym roku wołowianka niepodzielnie panowała w grupie mini-zapasów, wygrywając wszystkie swoje walki i z każdego sportowego wyjazdu wracając z najwyższym trofeum.

Kamil JADACH – Jak wielu chłopców w jego wieku i on zakochał się w futbolu, a swoją miłość do tego sportu realizuje w barwach ścinawskiej Odry, grając zarówno na pozycji bramkarza, jak i w polu. Swoje pierwsze piłkarskie sukcesy święcił pod szyldem SP w Orzeszkowie, zdobywając z kolegami tytuł na poziomie gminy, a potem 3.miejsce w powiecie.

Liliana PRZYBYŁ – Zawodniczka, chociaż ma na swoim koncie wspaniałe i owocne indywidualne występy, to jednak reprezentuje całą dziecięcą sekcję wołowskiego klubu, który bardzo szybko dołączył do regionalnej czołówki. Młodzi adepci tenisa stanowią wspaniały, zgrany i chcący się uczyć zespół, a Liliana jest tego najlepszym przykładem.

Katarzyna BRZEZIŃSKA – Już w wieku 8 lat zaczęła kopać piłkę i ta jej sportowa miłość trwa do dzisiaj, choć gimnazjalny etap edukacji rozpoczęła w lubińskim gimnazjum w klasie o profilu pływackim. Futbol pozostał jej wielką pasją i to w tej dyscyplinie święciła w minionym roku triumfy.

Monika KOZAK – W minionych miesiącach została m.in. uznana najlepszą zawodniczką turnieju karate WKF RAVE CUP w Kórniku. Przywiozła także złoto i srebro z legnickiego CUPRUM CUP. Wyniki te potwierdzają ciągły rozwój jej sportowego talentu, nad którym pracuje już od 4 lat. Bezapelacyjnie w tej chwili najlepsza zawodniczka (rocznik 2002) w klubie karate Goyu Ryu w Wińsku.

Zuzanna DĄBROWSKA – Uczennica dolnobrzeskiej SP nr 6 posiada cechy profesjonalnego sportowca. Na każdym z treningów pracuje z maksymalnym zaangażowaniem i nie istnieją dla niej zbyt trudne zadania. Jej talent rozwija się w szybkim tempie, co już niedługo z całą pewnością potwierdzą wyniki zbliżających się zawodów.

Maciej DZIUBIŃSKI – Jest silnym punktem futbolowej szkółki z Wińska. W zajęciach szkoleniowych uczestniczy z wielkim zaangażowaniem i pasją, dając znakomity przykład kolegom, przez których jest bardzo lubiany. Wie, na czym polega gra w piłkę, do której zdradza duże predyspozycje.

Nina OSSOWSKA – Jedna z szerokiej grupy zawodniczek pracujących nad swoim sportowym talentem pod szyldem dolnobrzeskiego Rokity. Czternastolatka jest również w kadrze Dolnego Śląska, a na krajowej liście rankingowej w swojej kategorii wiekowej plasuje się na 12.pozycji. W ostatnich miesiącach sięgnęła po srebrny medal na regionalnych Mistrzostwach kadetek w drużynie, brąz w grze podwójnej, zaś z międzynarodowego turnieju w Zielonej Górze wróciła ze złotem (drużyna).

Oliwier CZUPRYNA – Siedmiolatek jest dopiero na samym początku swojej przygody z futbolem, ale jego postawa na zajęciach szkoleniowych jest przykładem dla wszystkich kolegów. Młody piłkarz cieszy się każdym zagraniem, strzałem i podaniem, a już teraz te elementy piłkarskiego rzemiosła wykonuje w sposób zdradzający talent.

Mateusz JASINOWSKI – Od 4 lat trenuje karate i bardzo szybko przekonał się do tej dyscypliny. Ostatnie miesiące to pasmo znakomitych występów nie tylko na gruncie regionalnym, ale także w zawodach międzynarodowej rangi. Na zajęciach treningowych imponuje ambicją i zaangażowaniem. Jest wzorem pracowitości i dobrym kolegą.

Julia ŁOZIŃSKA – Jej pasją od wielu lat jest piłka nożna i nad ciągłym udoskonalaniem swoich umiejętności pracuje Julia z wielkim zapałem. W minionym roku bardzo dobrze pokazała się na kilku ważnych turniejach, będąc kluczową zawodniczką swojej drużyny. Jest ambitna i pracowita.