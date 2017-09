Wybory Miss i Mistera Bobo dobiegają końca

Konkurs na najpiękniejsze bobasy powiatu wołowskiego już się kończy! Główna nagroda to rodzinna sesja zdjęciowa. Rywalizacja jest zacięta, jest kilku faworytów głosowania. Głosowanie kończy się 15 września o godz. 12.00.

W tym roku mamy aż 71 kandydatów. Głosować można za pomocą SMS-ów i kuponów. Jeden SMS to jeden głos oddany na kandydata. SMS-a należy wysyłać pod numer 71160 w treści wpisując BOBO.X (X oznacza numer kandydata/kandydatki). Koszt SMS-a to 1,23 zł z VAT. Co tydzień na łamach naszego tygodnika informujemy o aktualnej liczbie głosów, jaka padła na poszczególnych kandydatów. Liczba ta jest aktualnym stanem oddanych głosów w każdy poniedziałek do godziny 12.00. Numery kandydatów umieszczone są przy zdjęciach w aktualnym wydaniu naszego tygodnika.