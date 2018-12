Wygraj bilety na operetkę!

W Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury 16 lutego 2019 roku odbędzie się “Karnawałowa Operetka z Humorem” w wykonaniu Teatru Muzycznego Castello.

To wydarzenie, którego nie można przegapić, więc specjalnie dla naszych czytelników mamy dwa podwójne zaproszenia! Jedyne co należy zrobić to polubić ten post, udostępnić go i wykupić miesięczną prenumeratę Kuriera Gmin. Po tych trzech krokach napisz do nas na priv i odbierz bilet dla siebie i osoby towarzyszącej.

Bilety wygrywają pierwsze dwie osoby, które się do nas zgłoszą. Zapraszamy – kto pierwszy ten lepszy!