Wygraj kolację dla dwojga w pałacu!

Kurier Gmin z okazji zbliżających się Walentynek zaprasza Czytelników na kolację dla dwojga do Pałacu Brzeźno, który jest jej sponsorem. Warunek jest jeden. Trzeba wziąć udział w konkursie i go wygrać.



Zakochani wyślijcie na adres redakcja@kuriergmin.pl zdjęcie ze swoim partnerem/partnerką i napiszcie w kilku zdaniach, za co kochacie swoją drugą połówkę. Kolacja zaplanowana jest na 11 lutego. Najciekawsza odpowiedź wygra. Informacja o wygranej będzie zamieszczona 7 lutego na łamach papierowego wydania naszego Tygodnika. Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 6 lutego, do godziny 12.00. Walentynki to czas magiczny, pełen romantycznych uniesień, czułych słów i gestów. To czas, w którym dziękujemy drugiej osobie za uczucie, jakim nas obdarowała, za cierpliwość i wyrozumiałość, jakie towarzyszą związkowi w trudach codzienności. Spędź zatem walentynkowy wieczór ze swoją drugą połową w Pałacu Brzeźno, gdzie duch poprzednich wieków roznosi się w pałacowych wnętrzach, gdzie płomień ze świec nastroi Was romantycznie, a lampka szampana wzbogaci smak serwowanych przez szefa kuchni iście miłosnych potraw.

Delektujcie się tym magicznym czasem… Niech ten wieczór będzie jednym z najbardziej romantycznych w Waszym związku, który sprawi, że jeszcze niejednokrotnie powrócicie do Pałacu…

Brzeźno to niewielka wieś oddalona zaledwie 30 km od Wrocławia, położona pośród malowniczego krajobrazu, w okolicy zielonych lasów i zacisznych jezior. To miejsce z wielowiekową tradycją i bogatą przeszłością, gdyż znane są wzmianki o Brzeźnie pochodzące już z XIII wieku. Jednym z najciekawszych elementów długiej historii wsi są dzieje brzeźnieńskiego kompleksu pałacowo-parkowego, w którym dziś, dzięki staraniom i zaangażowaniu wielu osób, można w pełni poczuć urok i atmosferę dawnych lat świetności.

REGULAMIN KONKURSU