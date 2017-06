Wygraj wejściówkę na Slot Art o wartości 140 zł

Slot Art Festival w Lubiążu zaczyna się już 4 lipca 2017 roku. Z nami możesz wygrać dwie darmowe wejściówki!

Wystarczy, że dostarczysz do redakcji Kuriera Gmin przy ul. Zwycięstwa 15 w Wołowie formularz zgłoszeniowy umieszczony w aktualnym wydaniu naszej gazety i dołączysz do niego pisemne uzasadnienie, którym przekonasz nas, że to właśnie Ty powinieneś jechać na festiwal.

Aż trzy najbardziej kreatywne odpowiedzi zostaną nagrodzone podwójnymi zaproszeniami na dwa dni zabawy.

Termin dostarczenia zgłoszeń upływa 26 czerwca (poniedziałek) o godz. 12.

Regulamin konkursu znajdziesz tutaj.