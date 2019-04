Babeczki na Wielkanoc od Marzeny

Składniki:

250 g mąki

2 żółtka

14 g świeżych drożdży

50 g masła

50 g cukru

1 opakowanie cukru waniliowego

skórka z ½ cytryny

125 ml mleka

Farsz:

14 śliwek kalifornijskich

2 łyżeczki kandyzowanej skórki z pomarańczy

2 łyżki cukru trzcinowego

200 g zmielonego twarogu

Kruszonka:

30 g mielonych migdałów

30 g mąki pszennej

50 g cukru

50 g masła

Na wierzch: 1 jajo, łyżka wody, cukier puder

Przygotowanie:

Przygotowujemy zaczyn na drożdżowe babeczki. Rozcieramy drożdże z łyżką cukru, dodajemy 2 łyżki mąki i dolewamy kilka łyżek ciepłego mleka. Ucieramy, aż masa będzie gładka i bez grudek. Odstawiamy zaczyn na ok. 15 minut, aż podrośnie. Śliwki kroimy drobniej, zalewamy gorącą wodą i odstawiamy. Do misy robota planetarnego przesiewamy pozostałą mąkę, dodajemy cukier, cukier wanilinowy, skórkę z cytryny, resztę mleka i żółtka. Wlewamy zaczyn i wyrabiamy ciasto za pomocą haka ok. 6-7 minut. Na koniec dolewamy rozpuszczone, przestudzone masło i wyrabiamy dotąd, aż ciasto dobrze się z nim połączy. Ciasto zostawiamy w misce, przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 1-1,5 h, aż podwoi objętość. W czasie, gdy ciasto rośnie, przygotowujemy kruszonkę. Wszystkie składniki przekładamy do miski i ucieramy palcami, aż powstanie nam kruszonka, którą do czasu pieczenia trzymamy w lodówce. Zmielony twaróg łączymy ze śliwkami kalifornijskimi, skórką z pomarańczy i cukrem. Wyrośnięte ciasto przekładamy na lekko podsypaną mąką stolnicę. Zagniatamy je kilkakrotnie i dzielimy na 10 równych porcji. Ciasto zagniatamy na stolnicy podsypując mąką, dzielimy na 10 porcji. Każdą z porcji lekko rozwałkowujemy, na środek nakładamy łyżkę farszu i zamykamy bułeczkę. Układamy je w formie do muffinek wysmarowanej masłem i obsypanej mąką złączeniem do dołu. Wierzch babeczek smarujemy jajem rozkłóconym z wodą i obsypujemy obficie kruszonką. Wstawiamy do pieca nagrzanego do 190 stopni na ok. 25 minut. Podajemy obsypane cukrem pudrem.